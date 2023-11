Schlagerqueen bis Weltmeister: Thomas Gottschalk verrät die Gäste seiner letzten „Wetten, dass..?“-Show

Am 25. November empfängt Thomas Gottschalk zum allerletzten Mal Gäste bei „Wetten, dass..?“. Jetzt ist endlich offiziell, welche Stars dabei sind.

Offenburg – Es ist das Ende einer Ära: „Wetten, dass..?“, die jahrelang wohl größte TV-Show Europas, die zum ersten Mal am 14. Februar 1981 ausgestrahlt wurde, wird nun endgültig abgesetzt. Allerdings nicht, ohne noch ein letztes Mal nach einem Wettkönig zu suchen. Als Moderator darf natürlich auch Thomas Gottschalk (73) nicht fehlen, der 36 Jahre durch die Show führte und für viele Zuschauer eigentlich unersetzbar ist.

„Tolle Gästeliste“: Thomas Gottschalk freut sich auf letzte „Wetten, dass..?“-Show

Gottschalk, auf dessen Einladung zu „Wetten, dass...? Barbara Schöneberger (49) wohl vergeblich wartete, war 1987 als Moderator auf den Erfinder der Show, Frank Elstner (81), gefolgt und war dies auch bis auf eine kurze Unterbrechung durch Wolfgang Lippert (71) bis 2011 geblieben. Schon einmal hatte er sein Aus verkündet – nach Markus Lanz‘ (54) Gastspiel allerdings noch einmal ein paar Sendungen moderiert. Nun soll aber endgültig Schluss sein. Auf seinem Instagram-Account teilt der Entertainer, welche Gäste er in der Abschiedsshow am 25. November 2023 erwartet.

„Tolle Gästeliste, Hollywood war wegen Streik und Thanksgiving schwierig, aber ich komme auf jeden Fall!“, kommentiert Gottschalk seinen eigenen Post. Seine Fans zeigen sich darunter zwar voller Vorfreude, aber auch traurig, dass „Wetten, dass..?“ eingestellt wird: „Schade, dass es die letzte Sendung sein wird, solche Formate sind dann leider ausgestorben“ und „Somit verschwindet die schönste und letzte Unterhaltungsshow für die ganze Familie“, heißt es in den Kommentaren.

„Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk verrät seine Gäste in der Abschiedsshow

Doch bevor es so weit ist, können sich die Zuschauer auf nationale und internationale Stars bei der Liveshow aus Offenburg freuen. Mit dabei sind Helene Fischer (39), Cher (77), Bastian Schweinsteiger (39) und seine Frau Ana Ivanović (36), Matthias Schweighöfer (42) und Shirin David (28). Auch Take That, Kabarettistin Hazel Brugger (29), Jan Josef Liefers (59), Stefanie Stappenbeck (49) und Lena Mantler (21) werden kommen. Es sollte also für alle Zuschauer ein Highlight geboten sein.

Der ein oder andere treue Fan der Show wird Gottschalks langjährige Unterstützung Michelle Hunziker (46) vermissen, die für ihren Auftritt zu viel verlangt haben soll. Dem Moderator scheint der Abschied von ihr alles andere als schwergefallen zu sein. Und auch dem Abschied von der Show scheint er gefasst entgegenzublicken.

„Um es mit George Harrison zu sagen: ‚All things must pass‘, das gilt auch für mich und ‚Wetten, dass..?‘“, wird er auf zdf.de zitiert. Auch Kollegin Barbara Schöneberger setzte sich damit auseinander, dass Dinge sich verändern. (cso) Verwendete Quellen: zdf.de, Instagram/ thereal.thomasgottschalk