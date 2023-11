Neue Datingshow bei RTL macht Erfolgs-Format Konkurrenz

RTL+ produziert immer wieder neue Reality-TV-Formate. Bald erscheint eine Show, die Zuschauer möglicherweise an andere Serien erinnern könnte.

Dortmund – Datingshow-Fans können sich auf den 12. Dezember 2023 freuen. Dort beginnt das neue TV-Format „Love Fool“ auf RTL Plus. Einige Aspekte der Sendung erinnern dabei an andere erfolgreiche Formate wie „Make Love, Fake Love“ oder „Die Verräter“. Trotzdem handelt es sich um eine neue Show mit besonderem Konzept.

Neue Datingshow bei RTL macht Erfolgs-Format Konkurrenz

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an Reality-TV-Formaten. Beliebte Serien wie „Kampf der Realitystars“ bekamen dieses Jahr sogar Zusatzsendungen. Weil viele Shows so gut ankommen, produzieren Sender wie RTL Plus immer wieder neue Formate.

So wird noch dieses Jahr eine neue Datingshow ausgestrahlt. Bei „Love Fool“ werden – ähnlich wie bei unzähligen anderen Sendungen – Kandidaten in eine Villa geschickt und am Ende gibt es einen Jackpot zu gewinnen. Doch dabei besteht laut der Mitteilung von RTL eine Besonderheit.

So funktioniert die neue Datingshow bei RTL – ähnlich wie Erfolgs-Format

Unter den „Singles“ in der Villa sind nämlich auch vergebene Paare, die versteckt bei der Datingshow mitspielen und nicht auffliegen dürfen. Dieses Konzept könnte einige Zuschauer an die Realityshow „Die Verräter“ erinnern, die seit 2023 bei RTL zu sehen ist.

Die vergebenen Personen müssen bei „Love Fool“ also versuchen, bis zum Ende der Show unentdeckt zu bleiben, um den Singles das Preisgeld wegzuschnappen. Dementsprechend versuchen die Singles im Laufe der RTL-Show, die sogenannten „Faker“ zu entlarven – und bekommen dafür jedes Mal, wenn sie richtig liegen, 5000 Euro mehr in den Jackpot gespielt.

Insofern ähnelt die neue Datingshow bei RTL anderen Erfolgs-Formaten

Bei der Serie „Die Verräter“ ging es zwar nicht um Dating, aber auch dort mussten die verdächtigen Kandidaten herausgewählt werden, um das Preisgeld zu gewinnen (mehr TV-News auf RUHR24).

Laut dem DWDL erinnert „Love Fool“ außerdem an die erfolgreiche TV-Show „Make Love Fake Love“. Dort traten sowohl Single-Männer als auch heimlich vergebene Männer gegeneinander an, um das Herz einer Frau zu erobern. Während die Single-Männer tatsächliches Interesse angaben, wollten die Vergebenen auch hier vor allem das Geld gewinnen.

Das erwartet Zuschauer bei der neuen Datingshow bei RTL

In der Reality-TV-Show „Love Fool“ geht es damit nicht nur um die Liebe, sondern auch um Menschenkenntnis. Außerdem gibt es noch den „Fool“ – ein virtueller Charakter, der laut RTL als Spielleiter agiert und so die Villa auf Trab hält. Der „Fool“ erinnert hierbei etwas an „Lana“, die virtuelle Instanz, die in der Show „Too hot to handle“ aufgetreten ist.

So vereint RTL bei der Sendung „Love Fool“ einige bereits bekannte Aspekte aus anderen Serien und setzt sie zu einer neuen Show zusammen. Wie das Format damit bei den Zuschauern ankommen wird, bleibt abzuwarten.