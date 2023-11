„Definitiv mein letztes Album“: Ikke Hüftgold spricht über Gerüchte zu seinem Karriere-Aus

Von: Elena Rothammer

Ikke Hüftgold ist seit 15 Jahren im Geschäft. Nun kündigte der Partysänger allerdings sein letztes Album an. Beendet er damit seine Karriere? Mit IPPEN.MEDIA sprach der Ballermannstar über die Spekulationen.

Limburg – Ikke Hüftgold (47) hat in den vergangenen Jahren so manche Party angeheizt. Mit Partyhits wie „Ich schwanke noch“ und „Sauftourist“ hat sich der Musiker im Partyschlager-Geschäft einen Namen gemacht. Ende 2023 dürfen sich die Fans auf sein neues Album „Nummer Eins“ freuen. Doch im gleichen Zuge deutet Ikke Hüftgold auch sein Karriereende an.

Neues Album: Ikke Hüftgold kündigt sein „großes, musikalisches Finale“ an

Der Partysänger sagt bekanntlich immer klar seine Meinung. So hatte Ikke Hüftgold zuletzt im Streit mit Michael Wendler heftig zurückgeschossen. Ebenso offen zeigte er sich auch in einer Pressemitteilung zu seinem neuen Album, das Ende des Jahres erscheinen soll.

„Es wird mein großes, musikalisches Finale. Ich hab mit meinem Team eine unglaubliche Zeit hinter mir. 15 Jahre ging es stetig nur Berg auf. Ich finde, das ist der beste Zeitpunkt, jetzt, wo ich ganz oben angekommen bin, über meine Karriereende nachzudenken“, heißt es in der Presseerklärung. Zudem kündigte er auch noch seine „erste und letzte Konzert-Tour durch Deutschland“ an. Schnell wurden Spekulationen laut, dass Ikke Hüftgold sich für immer aus der Öffentlichkeit verabschieden könnte.

Ikke Hüftgolds Leben vor der Partyschlager-Karriere Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, machte 1996 das Abitur. Anschließend absolvierte er seinen Zivildienst in der Altenpflege und nahm dann ein Studium auf, ehe er in seiner Heimatstadt mit einem Partner einen Gartenbaubetetrieb aufbaute. Die Musik spielte schon damals eine Rolle: Autodidaktisch brachte Distel sich bei, mehrere Instrumente zu spielen und trat bis 2006 in diversen Rockbands auf. Erst durch eine Wette entdeckte der Hesse sein Talent für Partyschlager.

Gerüchte über Karriere-Aus: Ikke Hüftgold äußert sich

Im Gespräch mit IPPEN.MEDIA räumte Ikke Hüftgold jedoch mit den Spekulationen auf. „Es ist nicht mein Karriere-Ende, aber es ist definitiv mein letztes Album. Ich wollte ein Abschluss-Album, wo ich alles reinpacke. 15 Jahre. Ich mache eine Tour und das wird auch die letzte sein. Ich behalte mir das vor“, erklärte der 47-Jährige. Klingt, als würde der Musiker immerhin noch weiterhin in der Öffentlichkeit präsent bleiben.

Womöglich könnte auf dem neuen Album auch der Song sein, mit dem Deutschland demnächst am „Eurovision Song Contest“ teilnimmt. Ikke Hüftgold bewirbt sich auch 2024 für den ESC. Verwendete Quellen: Interview mit Ikke Hüftgold; Pressemitteilung