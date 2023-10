Iris Berben, Hans Sigl & Co: So reagieren die Promis auf den Krieg in Israel

Von: Melanie Habeck

Teilen

Der Angriff der Hamas auf Israel sorgt weltweit für Erschütterung. Auch die deutschen Stars sind von den Ereignissen entsetzt und drücken ihre Anteilnahme aus.

Berlin – Seit Samstag (7. Oktober) sind alle Blicke auf Israel gerichtet: Durch den Angriff der palästinensischen Terrormiliz Hamas spitzte sich die Lage in Nahost plötzlich zu. Auf die Attacke folgte ein von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (73) angeordneter Gegenschlag im Gazastreifen. Mittlerweile forderte der Krieg in Israel bereits mehrere hundert Tote auf beiden Seiten. Eine verheerende Situation, die auch die deutschen Stars nicht kaltlässt.

Krieg in Israel: Deutsche Promis sind zutiefst erschüttert

Ein TV-Star ist besonders vom Krieg in Israel betroffen: Andrea Kiewel (58), die in Tel Aviv lebt, berichtet in einem Liveblog von den Ereignissen vor Ort. Auch die ehemalige „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“-Darstellerin Susan Sideropoulos (42) hat einen persönlichen Bezug zu Israel: „Meine Schwägerin war mit ihrer Familie in Eilat und bleibt jetzt zur Sicherheit erstmal dort. Sprich: keine Arbeit, keine Schule, kein normales Leben! Ich bin unendlich traurig und erschüttert“, erklärt die Schauspielerin auf bild.de-Anfrage. Sie sei besonders entsetzt darüber, dass die Grausamkeiten in einigen Teilen der Welt gefeiert werden. „Meine Kinder haben Angst, in ihre jüdische Schule zu gehen“, berichtet sie weiter.

Der Krieg in Israel erschüttert auch die deutschen Promis. Stars wie Iris Berben, Susan Sideropoulos und Hans Sigl äußern sich nun zu den Geschehnissen. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen & IMAGO / Future Image & IMAGO / Sven Simon

Auch weitere deutsche Promis zeigen sich angesichts der Nahost-Eskalation zutiefst bestürzt. „Forderungen und Appelle an alle Politiker und Politikerinnen dieser Welt müssen lauten: Jede Möglichkeit, jeden Druck auszuschöpfen, diesen Terror, diese menschenverachtende Gewalt, diesen unsäglichen Hass zu beenden. Ich weine mit den Toten, den Verletzten und der Angst der Familien“, macht z. B. Iris Berben (73) gegenüber bild.de ihren Standpunkt deutlich.

Viele Stars drücken im Netz ihre Anteilnahme aus

Zahlreiche Prominente nutzen auch ihre Social-Media-Kanäle, um über die Umstände in Israel aufzuklären. „Betet für die Menschen in Israel“, fordert Bergdoktor-Star Hans Sigl (54) seine Follower in seiner Instagram-Story auf. Auch Davina Geiss (20) ist von den Geschehnissen schockiert. „Das ist grausam. Betet für Israel“, lauten ihre Worte im Netz.

Im deutschen Fernsehen schlägt der Israel-Krieg ebenfalls Wellen: So wurde der „Late Night Berlin“-Auftritt der Rapperin Nura (34) nach einem umstrittenen Instagram-Post kurzerhand gestrichen. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram/sigl_hans; Instagram/davinageiss