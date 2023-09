Kate Middleton trägt Trendfrisur 2023: mit Butterfly-Cut aus den Sommerferien ins Gefängnis

Von: Annemarie Göbbel

Kate Middletons erster Auftritt nach den Sommerferien bringt sie in eine Strafvollzugsanstalt. Dabei überraschte die Prinzessin nicht nur die Insassen mit der Trendfrisur des Herbstes 2023.

Sutton – Als Schirmherrin der Wohltätigkeitsorganisation Forward Trust hieß es für Kate Middleton (41) direkt aus den Sommerferien kommend, rein in die Strafvollzugsanstalt High Down in Sutton. Den Insassen dürfte es womöglich egal ttgewesen sein, doch der Rest der Welt konnte eine große und eine kleine Veränderung nach der langen Pause an der Prinzessin von Wales feststellen.

Prinzessin Kates neuer Style schenkt ihr die gewünschte Aufmerksamkeit fürs Sucht-Projekt

Im perfekt sitzenden amethystfarbenen Hosenanzug von Alexander McQueen schritt Kate auf 630-Euro-Pumps von Gianvito Rossi und mit Schmuck im Wert von 4.000 Euro (Goldohrringe von Kiki McDonough und personalisierter Kette mit den Initialen ihrer Kinder von Daniella Draper) durch die vergitterten Türen. Fans entdeckten die Typveränderung sofort: Die Prinzessin erschien zudem mit einem frischen Haarschnitt und trägt ihre bisherige braune Wallemähne jetzt dunkler und im schwer angesagten Butterfly-Cut.

Kate Middleton hat mit Ponyfrisuren schon jede Menge experimentiert, alle paar Jahre scheint sie der Rappel zu befallen: In den Jahren 2015 und 2012 trug sie bereits Pony, ebenso wie 2005 bei ihrem Abschluss an der St. Andrews University, wo sie und Prinz William (41) sich kennengelernt haben.

Prinzessin Kates Besuch im Gefängnis High Down In der Strafvollzugsanstalt High Down konnte die Schwiegertochter König Charles III. aus erster Hand erfahren, wie der Forward Trust, dessen Schirmherrin sie ist, Menschen im Strafvollzug bei der Bewältigung und Genesung von Suchtkrankheiten unterstützt. Sie konnte am eigenen Leib erfahren, wie ein Familienbesuch in der Einrichtung abläuft, beginnend mit dem erforderlichen Sicherheitsverfahren, und erfuhr von den Bemühungen, die Besuche besonders für Kinder zu verbessern. High Down ist ein Männergefängnis mit rund 1.100 Insassen, das sich um eine positivere Erfahrung im Strafvollzug bemüht. Sucht war eines der ersten Themen, die Kate nach ihrer Heirat mit Prinz William im Jahr 2011 aufgriff und das ihre Projektarbeit bis heute prägt.

Am Ende waren die Haare Prinzessin Kates einfach nur lang. Strähnen und Cut bringt jetzt etwas mehr Bewegung in die Frisur (Fotomontage). © Javier Garcia/Imago & Matt Crossick/dpa

Auf vielen Instagram-Seiten, die sich sofort dem neuen Style widmeten, stach allerdings noch ein kleines Detail den Fans in die Augen. “Was ist mit ihren Fingern passiert?” Tatsächlich, Kate trug an Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand Bandagen. Trotzdem schüttelte die Schirmherrin fleißig Hände. Das Pflaster-Rätsel war auch schnell gelöst: Kate soll sich laut Dailymail eine leichte Blessur beim Spielen mit ihren Kindern auf einem Trampolin zugezogen haben.

Während in Großbritannien die haarigen Details der künftigen Königin die Gemüter bewegt, macht sich Kate Middletons Schwägerin Meghan Markle (42) endlich auf den Weg, um Prinz Harry (38) bei den Invictus Games in Düsseldorf zur Seite zu stehen. Immer wieder werden die beiden Frauen verglichen. Fakt ist, mit der neuen Frisur und ihren Vorlieben für glanzvolle Auftritte in weißen Hosenanzügen, gehen die Herzogin von Sussex und die Prinzessin von Wales glatt als Stylezwillinge durch. Verwendete Quellen: people.com, glamour.com, Instagram @tatlermagazine