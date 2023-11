Kurz nach Tod von Hannelore: Heino steht weiterhin auf der Bühne

Heinos geliebte Frau Hannelore ist am 8. November zu Hause in Kitzbühel verstorben – nun zieht es den Schlagersänger bereits wieder ins Rampenlicht.

Kitzbühel – Für Heino war es vermutlich einer der dunkelsten Tage in seinem Leben, als seine Frau Hannelore am 8. November für immer ihre Augen schloss. Das Paar, das 1979 geheiratet hatte, war eng verbunden und durch gemeinsame Musik und TV-Auftritte bekannt. Zudem war Hannelore auch die Managerin ihres Mannes. Trotz seiner Trauer steht er schon bald wieder auf der Bühne.

Heino sucht nach Hannelores Tod Trost auf der Bühne

Die Lücke, die Hannelores nun in Heinos Leben hinterlässt, muss groß sein. „Heino ist am Boden zerstört und in tiefer Trauer“, gab sein aktueller Manager Helmut Werner gegenüber spiegel.de an. Da mag es manchen überraschen, dass der Schlagersänger sich keine längere Auszeit nimmt, sondern direkt zurück ins Rampenlicht möchte.

„Heino braucht jetzt die Zuneigung, den Trost und die Anteilnahme seiner Fans, um seinen unermesslichen Schmerz zu lindern“, gab Werner gegenüber t-online.de an. Ebenso hätte auch Hannelore, die wohl an plötzlichem Herztod verstarb, gewollt, dass Heino weitersingt. So kommt es, dass der „Blau blüht der Enzian“-Interpret wohl bereits am 24. November wieder auf der Bühne stehen wird.

Heinos Kirchenkonzert-Tournee soll zumindest teilweise stattfinden

Die bereits geplante Kirchenkonzert-Tournee „Die Himmel rühmen“ durch 23 Städte soll nicht komplett abgesagt werden und Heinos geliebter Frau gewidmet werden. Statt des ersten Konzerts, das ursprünglich am 17.11. geplant war, zwei Tage nach Hannelores Beerdigung in Kitzbühel, will Heino nun am 24. November in der Kreuzkirche in Dresden auftreten.

Folgende Konzerte sollten nach aktuellen Informationen stattfinden: in Hausham, Bayern am 2. Dezember, in Frauenkirchen, Österreich am 8. Dezember, in Graz am 10. Dezember, in Bad Oeynhausen am 16. Dezember, in St. Vith, Belgien am 17. Dezember und in Görlitz am 21. Januar. Sicher werden viele Fans Heino bei seinen Konzerten Trost spenden. Heinos Manager verrät nun außerdem Details zu Hannelores letzten Stunden. (cso) Verwendete Quellen: t-online.de, spiegel.de