Mit Kommentar zu seinem Hinterteil: Prinz William bringt bei Fototermin alle aus der Fassung

Von: Susanne Kröber

Teilen

Prinz William weiß, wie man die Stimmung auflockert. Bei einem Besuch in Wales mit Kate Middleton sprengte er mit einem witzigen Spruch ein Gruppenfoto.

Cardiff – Sein Opa wäre stolz auf ihn! Prinz Williams (41) Großvater Prinz Philip (99, † 2021) war bekannt dafür, gerne den ein oder anderen wenig standesgemäßen Scherz zu machen. Bei einem Termin im walisischen Cardiff zeigte William jetzt, dass auch in ihm ein (un-)royaler Spaßvogel steckt. Das britische Thronfolgerpaar besuchte das Gemeinschaftszentrum Grange Pavilion, um dort den Beginn des Black History Monats und den 75. Jahrestag der Ankunft des Passagierschiffs HMT Empire Windrush zu feiern, das damals Einwanderer aus der Karibik nach Großbritannien brachte.

Umarmungen ja, Küsse nein – Prinz William geht in Cardiff auf Tuchfühlung

Prinz William und Kate Middleton (41), die in einem marineblauen Nadelstreifen-Hosenanzug von Repeat für rund 980 Euro glänzte, gaben sich nahbar und äußerst humorvoll – und William schreckte auch vor Körperkontakt nicht zurück. Beim Treffen mit den Mitgliedern der Windrush Cymru Elders verteilte der Thronfolger Umarmungen. „Ich sagte: ‚Kann ich Sie bitte umarmen?‘ Er sagte: ‚Ja, das können Sie.‘ Ich war überrascht, denn er umarmte mich eine ganze Weile“, erzählt eine der Anwesenden, Karen Lucock (65), gegenüber Daily Mail.

Tampongate, Untreue, Missbrauch : Die zehn größten Skandale im britischen Königshaus Fotostrecke ansehen

Nach weiteren Umarmungen sah sich Prinz William in Anwesenheit seiner Ehefrau genötigt, die Fronten zu klären. „Es wird nicht geküsst! Beim Küssen ziehe ich die Grenze.“ Nicht der einzige lockere Spruch des dreifachen Vaters, der richtig in Fahrt zu kommen schien. Beim gemeinsamen Gruppenfoto sorgte Prinz William erneut für ausgelassene Heiterkeit. „Wer kneift mir in den Hintern?“, fragte er ungeniert in die Runde und löste damit einen Lachanfall bei Prinzessin Kate und den Umstehenden aus.

Windrush-Generation Als Windrush-Generation werden Tausende Einwanderer aus der Karibik bezeichnet, die zwischen 1948 und 1971 nach Großbritannien kamen. Benannt wurden sie nach dem Schiff HMT Empire Windrush, das am 22. Juni 1948 in Tilbury an Land ging.

Scherze liegen in der Familie: Prinz William und König Charles zeigen sich gerne von ihrer humorvollen Seite

Nach der Veranstaltung in Cardiff war die anwesende Professorin Uzo Iwobi (54) voll des Lobes für den zukünftigen König Prinz William. „Das Gute an ihm ist, wie menschlich er ist, wie zurückhaltend er ist und wie normal er sein wollte. Er wollte keine Verbeugungen oder ähnliches“, so Iwobi gegenüber dem People-Magazin. Bodenständig und zu Scherzen aufgelegt zeigte sich jetzt auch Williams Vater König Charles III. (74) beim Besuch eines Sägewerks in Aboyne, Aberdeenshire.

Gute Stimmung: Prinz William sorgte bei einem Fototermin in Cardiff mit einem unroyalen Witz für Gelächter. © IMAGO/i Images

1999 hatte der damalige Prince of Wales das Sägewerk bereits besichtigt, deshalb ließ sich König Charles jetzt zu einem leicht morbiden Spruch hinreißen. Ob er in weiteren 24 Jahren wiederkommen könne, wisse er nicht, da er nicht sicher sei, ob er dann noch da wäre. Charles wäre dann 98 Jahre alt – keine Unmöglichkeit, zieht man das hohe Alter seiner inzwischen verstorbenen Eltern Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und Prinz Philip in Betracht. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, people.com