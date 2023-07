Deshalb bleiben Iris und Peter Klein wohl noch sechs Jahre lang verheiratet

Von: Jonas Erbas

Teilen

Nach den Affären-Gerüchten um Peter Klein und Yvonne Woelke wollte Iris Klein sofort die Scheidung. Das kann aber noch ein Weilchen dauern …

Mallorca – Nach der Blitz-Trennung von ihrem Noch-Ehemann Peter (56) im Januar 2023 ist Iris Klein (56) wieder in festen Händen. Dennoch ist die Katzenberger-Mama wohl noch ein ganzes Weilchen an den Mann gebunden, dem sie seit Monaten vorwirft, sie in Australien betrogen zu haben.

Scheidung bei Iris Klein und Peter kann noch dauern

Iris Kleins Behauptungen ließ Peter indes mehrfach abprallen, beteuerte immer wieder seine Unschuld. Der Rosenkrieg zog sich hin und wurde zu einer regelrechten Schlammschlacht. Dem 56-Jährigen reichte es irgendwann: Seit Wochen weigert sich Peter Klein deshalb, die Scheidungspapiere zu unterzeichnen.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Bei Iris Klein kam diese Entscheidung gar nicht gut an: „Bin genervt, weil Peter die Scheidungspapiere einfach nicht unterschreiben will“, beschwerte sich die Wahl-Mallorquinerin jüngst bei Instagram. Dort hält sie ihre rund 553.000 Follower tagtäglich auf dem Laufenden. Doch was die Auflösung ihrer Ehe angeht, muss sich die Auswanderin wohl noch jahrelang gedulden.

Iris Klein: Ihre Kinder im Überblick Tobias Katzenberger: Mit 18 Jahren bekam Iris Klein ihren ersten Sohn Tobias Katzenberger. Der ist nur 14 Monate älter als seine Schwester Daniela. Im Gegensatz zur Kult-Blondine hält er sich allerdings gänzlich aus der Öffentlichkeit und trat im TV bisher nicht in Erscheinung. Daniela Katzenberger: Die Kult-Blondine sorgte erst mit Aktaufnahmen, wenig später mit verschiedenen Auftritten im Reality-TV für Schlagzeilen. Ab 2009 war sie Teil von „Auf und Davon – Mein Auslandstagebuch“ und erlangte später auch dank „Goodbye Deutschland“ zunehmen Aufmerksamkeit. Seit 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet, ein Jahr zuvor kam ihre Tochter Sophia auf die Welt. Gemeinsam lebt das Paar auf Mallorca. Jenny Frankhauser: Auch Jenny Frankhauser ist durch die TV-Auftritte von Mutter und Schwester bekannt, ging dann aber teilweise ihren eigenen Weg. 2018 holte sich vollkommen überraschend bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ die Dschungelkrone. Seit September 2022 ist sie Mutter eines Sohnes.

Weil Peter Klein Papiere nicht unterschreiben will: Iris Klein muss wohl sechs Jahre warten

Auf den Zeitpunkt ihrer Scheidung angesprochen, erklärte Iris Klein bei Instagram jüngst: „Das geht hier in Spanien nach sechs Jahren automatisch, da wir uns nicht einigen können.“ Beide seien auf Mallorca gemeldet, dementsprechend trete eine solche Regelung zwangsläufig nach Ablauf der Zeit in Kraft – doch dafür muss die 56-Jährige viel Geduld mitbringen …

Iris Klein will die Scheidung, doch ihr Noch-Ehemann Peter zieht da nicht mit – nun muss die Katzenberger-Mama ein Weilchen warten … © Screenshot/Instagram/Iris Klein

Ihren Noch-Ehemann scheint das weniger zu stören. Er konzentriert sich nun erst einmal auf seine Karriere: Die soll Peter Klein eines Tages zu Schlagerstar Florian Silbereisen (41) führen, hofft der Hobbysänger. Verwendete Quellen: instagram.com/iris_klein_mama_, instagram.com/peterklein_official