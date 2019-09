Der österreichische Schauspieler Andreas Wimberger ist tot. Neun Jahre spielte er in der ARD-Reihe „Um Himmels Willen“ an der Seite von Fritz Wepper.

München - Woche für Woche erfreute er die deutschen Fernsehzuschauer in seiner Rolle als Kulturreferent Treptow in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“. Nun ist der Schauspieler Andreas Wimberger tot. Im Alter von 60 Jahren verstarb der Österreicher bereits am 11. September in Salzburg. Das teilte die Schauspielagentur Dietrich - Claudia Spies am Montag in München mit.

Über neun Jahre lang spielte Wimberger in der beliebten ARD-Reihe „Um Himmels Willen“ mit. In seiner Rolle als Kulturreferent Treptow musste er sich darin mit dem intriganten Kaltenthaler Bürgermeister Wöller, gespielt von Fritz Wepper, herumschlagen, der den Nonnen im Kloster das Leben schwer macht.

Bekannt aus „Um Himmels Willen“ - Andreas Wimberger gestorben

Wimberger, der am Salzburger Mozarteum Klavier studiert hat und sich auch in mehreren Theaterproduktionen einen Namen machen konnte, drehte zuletzt für das ZDF eine Folge der Krimireihe „Die Toten von Salzburg“ sowie die zweite Staffel der ARD-Serie „Hindafing“ mit Maximilian Brückner. Letztere soll Ende November im Ersten ausgestrahlt werden. Fans von Wimberger können den sympathischen Österreicher also noch einmal im deutschen Fernsehen sehen. Der gebürtige Salzburger wohnte bis zu seinem Tod in München und Wiesbaden.

Andreas Wimberger ist tot: emotionale Abschiedsworte seiner Familie

Für Auftritte bei den Festspielen in Bad Hersfeld verlieh ihm die Stadt gleich mehrere Auszeichnungen, unter anderem für seine Rolle des Benedikt in dem Shakespeare-Stück „Viel Lärm um nichts“.

Andreas Wimbergers Frau Antje und sein Sohn Jakob schalteten für den Schauspieler auch eine Traueranzeige in der Süddeutschen Zeitung, wo sie sich mit emotionalen Worten verabschieden: „Man versucht sich darauf vorzubereiten. Aber es trifft mitten ins Herz. Du fehlst.“

fd mit dpa