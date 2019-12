Ungeschminkt-Bild frisch aus dem Bett: Erkennen Sie diesen Star aus Deutschland?  

Ein deutscher Star gewährt einen intimen Einblick ins Schlafzimmer - doch wer steckt hinter diesem „Bett-Look“?

Berlin - Irgendwoher kommt Ihnen diese Frau sicher bekannt vor. Aber man kommt nicht drauf. Schließlich sieht man so einen Star ja selten scheinbar unbekleidet, ohne Schminke im Bett. Aber mal nachdenken: Selbstbewusstes Lächeln, blonde Mähne - das könnte doch diese Sängerin sein? Oder nicht?!

Selfie-Rätsel um deutsche Sängerin im Bett: Hier kommt die Auflösung

So oder so ähnlich geht es wohl vielen, die dieses Foto sehen. Bevor wir aufklären, um welchen deutschen Musikstar es sich auf dem Selfie handelt, möchten wir zunächst mal hervorheben, dass die junge Dame auch ohne Schminke einfach natürlich hübsch ist. Und nun des Rätsels Lösung: Es handelt sich um Jeanette Biedermann!

Die Berlinerin wurde als GZSZ-Darstellerin berühmt. Danach feierte die mittlerweile 39-Jährige auch Erfolge als Popsängerin (“Go back“, „How it‘s got to be“, „We‘ve got tonight“). In diesem Jahr kam nach zehnjähriger Pause ihr neues Album auf den Markt („DNA“) und sprang bis auf Platz acht der deutschen Charts. Genau diese Veröffentlichung war der Anlass des Fotos der als uneitel geltenden Biedermann. Bereits im September hatte sie das Bild aus ihrem Schlafzimmer auf Instagram gepostet.

Jeanette Biedermann zeigt sich immer wieder „oben ohne“ auf ihren Fotos

Das Foto aus dem Bett ist keine Ausnahme: Jeanette Biedermann zeigt sich immer mal wieder „oben ohne“ - also ganz natürlich ohne (oder mit ganz wenig) Schminke im Gesicht auf ihrem Instagram-Profil. So auch auf diesem weiteren Selfie aus dem Bett:

Letztlich zeigt Biedermann mit diesen Fotos, dass auch Promis daheim einfach ganz „normal“ aussehen. Mit roten Flecken im Gesicht, unperfekt sitzenden Haaren und weitaus unscheinbarer als auf der Bühne. Sicher eine wichtige Message auch für ihre jungen Fans.

