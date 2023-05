„Mein Schatz“: Iris Klein ist nach Peter-Drama wieder vergeben

Von: Elena Rothammer

Mit ihrem Noch-Ehemann Peter führte Iris Klein eine öffentliche Schlammschlacht. Jetzt ist die Mutter von Daniela Katzenberger aber wieder glücklich vergeben!

Mallorca – Mit ihrem Liebesleben sorgte Iris Klein (55) in den vergangenen Monaten für reichlich Schlagzeilen. Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) warf ihrem Mann Peter (56) vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben, während er als Dschungelcamp-Begleitung in Australien war. Es folgte ein öffentlicher Rosenkrieg. Jetzt will Iris aber nach vorne gucken – und hat einen neuen Mann an ihrer Seite!

Frisch verliebt: Iris Kleins Herz wurde „im Sturm erobert“

Ihren Liebeskummer trug Iris Klein an die Öffentlichkeit und veröffentlichte sogar private Chatverläufe von Peter Klein und Yvonne Woelke. Das will sie nun aber hinter sich lassen und ist sogar dankbar diese Entwicklungen. In ihrer Instagram-Story schreibt die einstige Dschungelcamperin: „Ich habe mein Leben verändert und wundervolle Menschen hereingelassen. Einer davon hat mein Herz im Sturm erobert.“

Tatsächlich ist Iris Klein wieder glücklich vergeben! Die frisch Verliebte will für den neuen Mann an ihrer Seite sogar beim Sport stets erreichbar sein, wie sie berichtet. „Ich habe sogar eine Handytasche, für den Fall, dass mein Schatz mir eine WhatsApp schickt und ich keine verpasse. Also, mein Schatz, wenn du das siehst. Du bist genau hier“, lässt sie ihre Community wissen, während sie ihr Sport-Accessoire präsentiert.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Iris Kleins neuer Freund ist keine Person des öffentlichen Lebens

Ihre Follower werden aber vorerst nicht erfahren, wer der neue Partner ist. „Keine Person des öffentlichen Lebens und das bleibt auch so. Vielleicht kriegt ihr mal eine Hand oder so. Das muss ich ihn fragen“, berichtete Iris Klein ihren Followern, fügte aber an: „Ich würde es natürlich gerne in die Welt hinausschreien, wer es ist und würde ihn gerne zeigen, aber ich darf nicht. Und das ist auch okay.“

Während Iris nun zuversichtlich in die Zukunft blickt, soll ihr Noch-Gatte ebenfalls Großes vorhaben. Angeblich sollen Peter Klein und Yvonne Woelke sogar Heiratspläne schmieden – was dieser aber vehement abstreitet. Verwendete Quellen: Instagram / irisklein