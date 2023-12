Belgisches Königspaar geht auf Deutschlandreise

Für Königin Mathilde und König Philippe steht der erste Staatsbesuch in Deutschland an. © Laurie Dieffembacq/Belga/dpa

Anfang November besuchte der norwegische Kronprinz Haakon Deutschland. Nun sind die belgischen Royals an der Reihe. In Berlin treffen sie bei ihrem Staatsbesuch auf die politische Spitze.

Berlin - Erst vor knapp einem Monat machte der norwegische Kronprinz Haakon Halt in Deutschland, nun folgt der nächste royale Besuch: Das belgische Königspaar kommt für seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland nach Berlin und Dresden. König Philippe und Königin Mathilde wollen an diesem Dienstag (5.12.) in Begleitung einer großen Delegation anreisen, darunter Vertreter aus der Wirtschaft und der Politik.

König Philippe - der älteste Sohn von Ex-König Albert II. - ist in Europa für seine ruhige und zurückhaltende Art bekannt. In diesem Jahr hat der 63-Jährige sein zehnjähriges Thronjubiläum gefeiert. Der Staatsbesuch hierzulande soll im Zeichen der Partnerschaft zwischen Belgien und Deutschland stehen - etwa, was die Zusammenarbeit bei der Energiewende und den kulturellen Austausch betrifft, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Für Philippe und Mathilde geht es am Vormittag aber zunächst am Schloss Bellevue in Berlin los, dort werden sie mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender begrüßt. Am Nachmittag will Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) das Paar am Brandenburger Tor empfangen.

Am Mittwoch steht ein Empfang des belgischen Königs durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundeskanzleramt auf dem Plan. Zudem sind in der Hauptstadt Termine beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und beim ostdeutschen Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, der zum belgischen Konzern Elia gehört, geplant. Der Aufenthalt soll am dritten Tag in Dresden schließlich mit einer Besichtigung der Frauenkirche und dem Besuch eines Weihnachtsmarktes enden.

Laut Angaben des Bundespräsidialamtes ist es der erste Staatsbesuch des Monarchen und seiner Frau in Deutschland. Das Paar ist seit 1999 verheiratet und hat vier Kinder. Steinmeier und Büdenbender waren demnach zuletzt wegen eines Treffens der deutschsprachigen Staatsoberhäupter im September 2023 in Belgien.

Philippe aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha hat Politik studiert, ist Kampfpilot und Langstreckenläufer. Er und Mathilde haben Deutschland schon öfter einen Besuch abgestattet, zum Beispiel waren sie 2022 in Rheinland-Pfalz zu Gast. dpa