Von 0 auf 100.000 Follower: „Meghan"-Account geht durch die Decke

Von: Annemarie Göbbel

Großer Auftritt oder großer Irrtum? Ein neues Profil namens @meghan macht die Fans Meghan Markles verrückt. Immerhin hat der Account schon stolze 100.000 Follower.

Montecito – Kein Bild, kein Beitrag, trotzdem häufte der Instagram-Account mit dem schlichten Namen @meghan anfang dieses Monats innerhalb kürzester Zeit eine riesige Fangemeinde an. Inzwischen folgen über 100.000 Follower dem öffentlichen Konto, das im Verdacht steht, Meghan Markles (42) neues Profil sein zu können. Doch was ist wirklich am Instagram-Auftritt dran und was könnte sonst noch dahinter stecken?

Meghan Markles Freundin folgt dem angeblichen Instagram-Account der Herzogin von Sussex

Die Herzogin von Sussex musste sich von ihrer Internet-Präsenz trennen, als sie Prinz Harry (38) heiratete. Seit ihr lukrativer Spotify-Vertrag den Bach runterging, verdichteten sich jedoch die Gerüchte, Meghan wolle an alte Erfolge anknüpfen, zumal die Prognose sehr gut aussah. Während ihrer Glanzzeit bei der Serie „Suits“ war Meghan nicht nur auf Instagram aktiv, sondern auch als Bloggerin auf ihrer Reise- und Lifestyleseite The Tig. Doch den Berichten folgten keine Taten, bis das neue Instagram-Profil ohne jeden Hinweis, wer dahinterstehen könnte, auftauchte. Seitdem reiht sich Follower um Follower an, um herauszubekommen, ob wirklich Meghan die Bombe platzen lässt.

Für hellomagazin.com ist vielleicht der deutlichste Hinweis darauf, dass die Gerüchte wahr sein könnten, darin zu sehen, dass die Anwältin und Freundin der Herzogin, Mandana Dayani (41), die früher mit Meghan zusammenarbeitete und sogar in der Netflix-Serie der Sussexes auftrat, ihrem angeblichen Konto folgt. Auch die Autorin und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai (26) folgt dem Profil. Sie hatte sich am Internationalen Tags des Mädchens im Jahr 2020 mit dem Herzogspaar zu einem virtuellen Chat getroffen und folgt nun ebenfalls @meghan.

The Tig – eine Erfolgsgeschichte 2014 startete Meghan Markle ihren Lifestyle-Blog „The Tig“, den sie nach ihrem Lieblingswein Tignanello benannte. Über ihren ersten Schluck sagte sie: „Es war ein Aha-Moment vom Feinsten. Für mich wurde es zu einem ‚Tig‘-Moment.“ Mitgliedern der königlichen Familie ist es eigentlich nicht erlaubt, einen persönlichen Blog zu betreiben, weshalb Meghan den Blog im April 2017 nach knapp drei Jahren stilllegte.

Eine offizielle Bestätigung, dass es Meghan Markles neues Profil ist, gibt es nicht

Ob der Account tatsächlich Meghan gehört oder nicht, konnte bisher nicht bestätigt werden. In einem Interview mit The Cut im August 2022 machte die Herzogin jedoch so etwas wie eine Ankündigung in dem amerikanischen Online-Magazin: „Willst du ein Geheimnis wissen? Ich bin wieder zurück . . . auf Instagram.“ Kein Wunder also, dass die Erwartungshaltung hoch ist. Warum aber die Geheimniskrämerei?

Eine ausgeklügelte Marketing-Strategie könnte genauso gut dahinterstecken wie ein Testballon für potenzielle Spotify-Nachfolger. Auch Meghan selbst könnte der Idee verfallen sein, sich zunächst eines gewissen Interesses an ihrer Person zu versichern. Nichts schreckt die als ehrgeizig bekannte Ehefrau des Prinzen mehr, als die Möglichkeit, ausgebuht zu werden. Seit es hieß, in Großbritannien sei Meghans Beliebtheit auf dem Tiefpunkt angelangt, setzte die zweifache Mutter keinen Fuß mehr auf die britische Insel. Auch denkbar: Die Angelegenheit ist längst aus dem Ruder gelaufen: Es wäre nicht das erste Mal, dass Meghan die Zügel entglitten sind, wie bei der Siegesfeier von Prinz Harrys Poloteam, wo Markle eigentlich nichts zu suchen hatte, sich aber vehement in den Mittelpunkt drängte. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, Instagram