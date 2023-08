Charlène und Albert von Monaco: Arm in Arm gegen die Trennungsgerüchte

Von: Susanne Kröber

Bei offiziellen Terminen zeigt sich das monegassische Fürstenpaar oft distanziert. Doch vertraute Bilder aus Charlènes und Alberts gemeinsamem Urlaub sprechen eine andere Sprache.

Korsika – Die letzten Wochen waren mit Sicherheit nicht einfach für Albert (65) und Charlène von Monaco (45). Der Felsenstaat wird aktuell von einem Korruptionsskandal erschüttert, der auch am Ruf des Fürsten kratzt. Hinzu kommen Gerüchte über eine handfeste Ehekrise am Hof der Grimaldis. Charlène soll längst in ein neues Leben in der Schweiz geflüchtet sein, das Paar würde sich laut Voici-Magazin nur noch nach Terminabsprache zu offiziellen Anlässen treffen.

Liebevolle Umarmung am Strand: Charlène und Albert von Monaco im Urlaub auf Kuschelkurs

Einen ganz anderen Eindruck vermitteln jedoch neu aufgetauchte Fotos, die Charlène und Albert von Monaco bei ihrem Familienurlaub Anfang des Monats zeigen. Gemeinsam mit ihren Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8) schipperte das Fürstenpaar auf der Luxus-Jacht des kasachischen Oligarchen Bulat Utemuratov (65) vor der Insel Korsika durchs Mittelmeer.

Auf den Bildern sind Charlène und Albert ganz entspannt am Strand zu sehen, auf einer Aufnahme legt Albert zärtlich den Arm um seine Ehefrau. In ihrem Bade-Outfit scheint sich die ehemalige Profi-Schwimmerin deutlich wohler zu fühlen als in eleganter Abendrobe bei offiziellen Veranstaltungen. Und auch Fürst Albert II. wirkt mit Baseballkappe, um die Hüften gewickeltem Handtuch und Bierchen in der Hand äußerst zufrieden. Nach einem unliebsamen Pflichttermin sieht das auf jeden Fall nicht aus.

Kaum ist der Urlaub mit Charlène vorbei, feiert Albert mit seiner Ex-Affäre

Bis vor kurzem erfreute auch Charlène von Monaco selbst ihre Instagram-Follower sporadisch mit dem ein oder anderen privaten Schnappschuss. Doch inzwischen wurde ihr Instagram-Profil heimlich, still und leise gelöscht. Laut Bild in Absprache mit dem Fürstenhof. „Die Deaktivierung des Instagram-Accounts ist ein Teil des Deals von Charlène und Albert“, so ein Palast-Insider. „Sie zieht sich dort zurück, überlässt dem Hof die Kommunikation – und bekommt dafür woanders Freiräume.“ Wie gut Charlène diese Strategie zu tun scheint, zeigen die wunderbaren Urlaubsfotos.

Bleibt zu hoffen, dass sich die gelöste Stimmung am Fürstenhof nicht direkt wieder in Luft auflöst. Anlässlich des 20. Geburtstags seines unehelichen Sohnes Alexandre am 24. August postete dessen Mutter Nicole Coste (51) jetzt eine Reihe von Aufnahmen der Feierlichkeiten bei Instagram. Die Bilder zeigen Fürst Albert innig an der Seite seiner Ex-Affäre, von Charlène fehlt jede Spur. Keine einfache Situation für die Fürstin von Monaco, die in der Vergangenheit schon mehrfach von Coste kritisiert wurde. Verwendete Quellen: voici.fr, bild.de, Instagram