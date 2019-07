Dieter Bohlen amüsiert sich über Wetter-Phänomen - Follower sind von Detail begeistert 

Poptitan Dieter Bohlen und Freundin Carina fahren im Urlaub mit einem Boot raus. Dabei bemerken sie etwas Seltsames am Himmel - doch die Blicke zieht Carina auf sich.

Mallorca - Sommer, Sonne, hellblaues Meer: Dieter Bohlen (65) und Freundin Carina Walz (35) genießen ihren Urlaub auf der Baleareninsel. Das zeigt ein kurzes Video, das der Poptitan offenbar auf einem Boot aufgenommen und bei Instagram veröffentlicht hat.

„So Leute, Carina und ich, wir sind mal wieder rausgefahren, echt schön. Aber ei, was kommt da denn jetzt her?“, hört man Bohlen aus dem Off. Er amüsiert sich offenbar köstlich über ein Wetterphänomen, das in dem kurzen Clip zu sehen ist.

Dieter Bohlen witzelt über Wolkenschauspiel

„Eieiei, der Himmel wird ganz dunkel. Eieieieiei, Carina, jetzt kommen sie uns holen!“ Dazu lässt Bohlen ein kleines animiertes Ufos durch das Bild fliegen. „Sieht gut aus“, sagt Carina, Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, die gut gelaunt im Bikini am Steuer steht und grinst.

„Es ist soweit, ich will auch mit, Leute“, ruft Bohlen und filmt das seltsame Schauspiel, das sich am Himmel zeigt. „Ich melde mich jetzt erst mal ab hier von DSDS und dem ganzen Zeug, ich lass‘ mich jetzt abholen und lass‘ mich nach oben beamen“, witzelt Bohlen weiter und verabschiedet sich: „Tschüss Leute, ich bin dann erst mal weg, ja?“

Dieter Bohlen: Freundin Carina zieht alle Blicke auf sich

Welches Wetterphänomen Bohlen hier so bildgewaltig eingefangen hat, war zunächst nicht bekannt. Den meisten seiner Instagram-Fans dürfte das aber auch herzlich egal gewesen sein, es zieht etwas anderes in dem Video doch viel eher die Blicke auf sich: Bohlens Freundin Carina.

In dem hellen Bikini kommt die Wow-Figur der 35-Jährigen bestens zur Geltung. Vor allem das Mega-Dekolleté von Carina - die eigentlich gar nicht Carina heißt - wird in Bohlens kurzem Clip prominent präsentiert. Ob von ihm beabsichtigt oder nicht - ihm selbst dürfte es sicher auch gefallen.

Dieter Bohlen plaudert über Helene Fischer

Erst kürzlich sorgte Bohlen für Schlagzeilen - dabei ging es allerdings nicht um Freundin Carina, sondern um Schlagerqueen Helene Fischer. Sie sei wirklich süß und sehe auch ungeschminkt echt gut aus, plauderte Bohlen munter in einem Radiosender drauf los - und verriet dann prompt ein Geheimnis, eingeleitet mit den Worten „Das wissen viele nicht: Sie ...“

Auch Bohlens Ex-Frau Verona Pooth brachte sich ins Gespräch: Auf Instagram veröffentlichte die 51-Jährige ein heißes Strandnixen-Foto - das bei den Fans allerdings für einen bösen Verdacht sorgte. Die extreme Hitze in Deutschland sorgt bereits jetzt für erste Auswirkungen. Ein Atomkraftwerk muss nun sogar abgeschaltet werden.

thh