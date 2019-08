Dieter Bohlen: Betrunkener dringt in Anwesen ein und randaliert - neue Details

Kurioser Zwischenfall vor der Villa von DSDS-Juror Dieter Bohlen: Ein Münchner stieg über seinen Zaun und brach ein. Doch er war wohl recht orientierungslos.

Update vom 12. August 2019, 14.33 Uhr: Der 21-Jährige aus München wurde zunächst in ein Krankenhaus und dann in Polizeigewahrsam gebracht. Wie Bild berichtet, habe sich der Mann dort auffällig verhalten. Der Mann wurde demnach in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei habe nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Zunächst hieß es, der Mann sei über einen Zaun des Anwesens geklettert. Nach Bild-Informationen hat der Mann einen Gartenstuhl gegen ein Fenster geworfen.

Ursprungsmeldung: Dieter Bohlen: Betrunkener Münchner dringt in Anwesen ein und randaliert - Polizei rückt an

Hamburg - Schock für Dieter Bohlen: Die Villa des Pop-Titans wurde zum Schauplatz eines Einbruchs. Allerdings war dieser von nicht ganz alltäglicher Art.

Der Einbrecher, ein 21-jähriger Münchner, begab sich unter starkem Alkohohleinfluss unrechtmäßig auf Bohlens Anwesen in Tötensen (Landkreis Harburg). Morgens um 9 Uhr kletterte er über den hohen Zaun des Anwesens, berichtet die Bild.

Dieter Bohlen: Familie von DSDS-Juror zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause

Bohlen lebt dort seit 1993. Weil der Alarm ausgelöst wurde, rasten binnen kurzer Zeit Streifenwagen von der Polizeidienststelle in Maschen (Seevetal) in Richtung Bohlens Villa.

Glück für den Hausherren: Laut Bild (Artikel hinter Bezahlschranke) war niemand aus seiner Familie vor Ort. Weder Bohlen selbst, noch Freundin Carina oder die Kinder Amelie (8) und Max (6). Bohlen zeichnet seit Samstag neue Folgen für „Das Supertalent“ im Metropol-Theater in Bremen auf.

Münchner irrt auf Bohlens Grundstück umher und muss dann ins Krankenhaus

Die Polizisten trafen einen laut dem Blatt umherirrenden jungen Mann an - der Park rund um die Villa umfasst 70 Hektar. Weil sein Kreislauf nachzulassen schien, wurde ein Rettungswagen gerufen.

Im Krankenhaus ergab der Alkoholtest dann nicht weniger als 2,66 Promille. Der Einbrecher musste auch eine Blutprobe abgeben, bevor er den Polizeibeamten zur Wache folgen musste.

Dieter Bohlen: Einbrecher beschädigt Eigentum von DSDS-Juror

„Wir wissen bislang nicht genau, was er auf dem Grundstück wollte“, kommentierte ein Beamter. Der unrechtmäßige Eindringling hatte die Sprosse eines Fensters beschädigt, dessen Scheibe aber heil blieb. Bohlen selbst äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall.

