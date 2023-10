„Musste genäht werden“: Barbara Schöneberger verletzte Christoph Maria Herbst bei TV-Dreh

Von: Melanie Habeck

Für eine Fernsehproduktion standen Barbara Schöneberger und Christoph Maria Herbst einst gemeinsam vor der Kamera. Dabei sorgte die Moderatorin für einen ziemlich schmerzhaften Zwischenfall.

Berlin – Barbara Schöneberger (49) ist ein echtes Allround-Talent. Die Entertainerin begeistert nicht nur als Moderatorin und Sängerin, sondern schlüpft hin und wieder auch als Schauspielerin in andere Rollen. Dabei geht allerdings nicht immer alles glatt, wie ihr Kollege Christoph Maria Herbst (57) feststellen musste. Der TV-Star erinnert sich jetzt an eine äußerst unangenehme Situation mit der Blondine.

Choreografie vergessen: Barbara Schöneberger rammte Christoph Maria Herbst mit dem Knie

Üblicherweise ist es die Moderatorin, die in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ aus dem Nähkästchen plaudert. Kürzlich verriet Barbara Schöneberger beispielsweise, dass sie mit Günther Jauch (67) in einem Leichenwagen übernachten musste. Doch jetzt ist es ein anderer Promi, der sich an eine interessante Anekdote mit der gebürtigen Münchnerin erinnert. Vor 30 Jahren stand Christoph Maria Herbst gemeinsam mit der TV-Ikone vor der Kamera – und dabei lief nicht alles glatt.

In einem Video für den Instagram-Kanal des „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ lässt Christoph Maria Herbst die folgenreichen Dreharbeiten mit Barbara Schöneberger Revue passieren. Im Vorfeld hätten sie ganz genau geprobt, wie die Bewegungen und Abläufe der besagten Szene seien. „Und Barbara konnte sich dann, als die Kamera lief, an diese Choreografie nicht mehr erinnern und hat mir voll ihr rechtes Knie auf mein rechtes Auge gedotzt. Ich musste dann genäht werden“, denkt der Schauspieler mit einem Schmunzeln an den Vorfall zurück.

Barbara Schöneberger versucht sich immer wieder als Schauspielerin

Der Fauxpas hat Barbara Schönebergers Schauspielkarriere aber keinen Schaden zugefügt. So war sie anschließend trotzdem noch häufiger in kleineren Rollen zu sehen, z. B. in „Keinohrhasen“ oder „Männerherzen... und die ganz, ganz große Liebe“. In einem Interview verriet sie kürzlich zudem, dass sie an der Seite von Florian Silbereisen (42) gerne für „Das Traumschiff“ vor der Kamera stehen würde.

