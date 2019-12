Dschungelcamp-Kandidatin zeigt sich ohne Hose, aber mit Alkoholflasche

Anastasiya Avilova postet auf ihrem Instagram-Account ein freizügiges Foto. Doch der Hingucker ist nicht ihr Körper, sondern die Schnapsflasche in ihrer Hand, für die sie Werbung macht.

Anastasiya Avilova ist Kandidatin des Dschungelcamps 2020 .

ist Kandidatin des . Das Model war schon Teil des TV-Formats „Temp tation Island - Versuchung im Paradies“ .

. Auf Instagram postet sie eine fragwürdige Werbung für eine Alkoholfirma.

München - Anastasiya Avilova (31) ist für ihre Freizügigkeit bekannt, auf ihrem Instagram-Account zeigt sie oft und gerne ihren Kurven in heißen Bikini-Outfits. Was sie sich bei einem ihrer neusten Post jedoch gedacht hat, weiß keiner.

Anastasiya Avilova posiert mit Schnapsflasche, Teddybären und knapper Unterhose

Das Model und Reality-TV-Sternchen Anastasiya Avilova zeigt sich auf einem ihrer Social-Media-Kanäle ohne Hose, aber dafür mit einer großen Flasche einer Cocktail-Firma. Mit dem Bild macht sie Werbung für das Alkoholunternehmen. Die 31-Jährige kniet auf dem Boden, hat ein bauchfreies hautenges T-Shirt mit der Aufschrift „Santa`s Girl“ an, zwei riesigeTeddybären liegen neben ihr. Der pure Kontrast zur roten Cocktailflasche in ihrer Hand. Unter ihrem Instagram-Post schreibt Anastasiya Avilova: „Ihr Süßen, ich habe eine ganze tolle Nachricht für euch!“ Das alkoholische Getränke sei nicht nur super lecker, sondern auch vegan und zucke rfrei. „So bleibt ihr in einer Topform für die Weihnachtsfotos mit euren liebsten“, sagt sie begeistert zu ihren Followern. „Ich finde, es ist einperfektes Xmas Geschenk.“

Ihre Fans sind begeistert vom Insta-Pic des Models

Die Fans und Follower derDschungelcamp-Kandidatin sind nicht nur von den zuckerfreien Cocktails begeistert, sondern auch von Anastasiyas heißen Kurven. „Teddybär müsste man sein“, schreibt ein User, und setzt mit zwei Flammen-Emojis noch einen drauf. Ein anderer Follower findet das Bild einfach nur „Wow“. „Yeah! Ohne schlechtes Gewissen sozusagen“, sagt ein Fan zu den kalorienreduzierten Cocktails. Einer Userin sind die Cocktails noch nicht ganz geheuer, sie interessiert nur eins: „Wichtige Frage:Ist da Alkohol drin? “. Die Antwort von Anastasiya folgt prompt: „Ja! Dir wird es gefallen.“ Ob sich das Model auch im Dschungel so freizügig zeigt, bleibt abzuwarten. Mit Reality-TV-Sternchen Elena Miras stößt sie auf jeden Fall auf eine ebenbürtige Konkurrentin.

Video: Diese Kandidaten sind im Dschungelcamp 2020