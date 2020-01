Dschungelcamp 2020: Ex-Teilnehmerin Helena Fürst wettert gegen RTL und verteidigt Danni Büchner

Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Helena Fürst zog 2016 ins Camp ein. Ihr Ruf habe sich so verschlechtert, dass es sogar das Karriere-Aus für die bedeutete.

Helena Fürst war 2016 Teilnehmerin des Dschungelcamps .

war 2016 Teilnehmerin des . Damals machte sich die TV-Anwältin einen Namen als „HEULena“ .

einen Namen als . Auch heute hat sie noch mit ihrem schlechten Ruf zu kämpfen und rechnet mit RTL und dem Dschungelcamp ab.

München - Die TV-Anwältin Helena Fürst nahm 2016 am Dschungelcamp in Australien teil. Dort wurde sie zur Hassfigur der Zuschauer und war in aller Munde. Im Jahr nach dem Dschungelcamp musste die damals 43-Jährige gleich zwei Schicksalsschläge verkraften. Sie trennte sich nach der Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ von ihrem Verlobten Ennesto Monté und erlitt eine Fehlgeburt.*

Dschungelcamp 2020: RTL Schuld an Karriere-Aus von Helena Fürst

Wie Helena Fürst gegenüber Bild (hinter Bezahlschranke) sagt, habe RTL sie zu „Höllena“ gemacht und sie sei ihren Ruf als Krawall-Braut nicht mehr losgeworden. Den Zuschauern werde vom Sender ein Kandidat zum Fraß vorgeworfen, in ihrer Staffel sei sie das gewesen.

Helena Fürst beteuerte, dass sie damals ein ganz normaler Teil der Gruppe gewesen sei und das Bild von ihr im Fernsehen verdreht worden sei. „Es wurde nie gezeigt, wie ich lache oder jeden Tag gekocht habe“, sagte sie im Gespräch mit Bild.

Dschungelcamp 2020: Manipulation am Dschungeltelefon

Des Weiteren erklärte Fürst, dass Szenen oder Aussagen der Dschungelcamp-Kandidaten* falsch dargestellt würden. Sollte jemand zum Beispiel Krämpfe haben und deshalb das Gesicht verziehen, könnte es nach dem Schnitt so aussehen, als sei jemand gegenüber einem anderen Camp-Bewohner missgünstig, heißt es weiter.

Helena Fürst weitet ihre Vorwürfe noch aus: Auch die Teilnehmer des Dschungelcamps* werden vom Sender RTL manipuliert, ist sich die TV-Anwältin sicher. „Es wurde regelrecht Hetze betrieben, getreu dem Motto: Helena, hast du gehört was XY über dich gesagt hat?“, wird Fürst von der Bild zitiert. Dennoch forderte die TV-Anwältin vor dem Start der TV-Show auf Instagram, dass sie wieder ins Dschungelcamp 2020 einziehen darf.

Dschungelcamp 2020: Teilnahme hatte erhebliche finanzielle Verluste für Helena Fürst

Nach ihrem Aufenthalt im australischen Dschungel kannte jeder in Deutschland Helena Fürst - den meisten blieb sie wohl negativ in Erinnerung.* Doch „die Folgen waren erhebliche finanzielle Verluste“, sagt sie im Bild-Interview.

Nun könnte Danni Büchner laut Fürst das Gleiche passieren, wie ihr damals. „So eine Darstellung ist existenzbedrohend“, sagt die TV-Anwältin zu Bild. Und das nur, weil RTL die Szenen so schneide, wie es dem Sender passe. Dass die Witwe von Malle-Jens bei den Zuschauern nicht gerade beliebt ist*, zeigt sich darin, dass sie immer wieder in die Dschungelprüfungen gewählt wird.

Bild konfrontierte RTL mit den Vorwürfen von Helena Fürst. Ein RTL-Sprecher habe so reagiert: „Wir haben sie genau so dargestellt, wie sie war“, heißt es im Artikel weiter.

Dschungelcamp 2020: Facebook-Post von Helena Fürst gegen Dschungelcamp geht nach hinten los

Auf ihrem Facebook-Profil postete Helena Fürst den Artikel von Bild und fand klare Worte dafür. „Von wegen so dargestellt wie es war! Vom Cutter und dem Redakteur ausgewählte Szenen aus 24 Stunden Rohmaterial, nur negativ dargestellt. Ich kann es nicht mehr lesen...“, schreibt Helena Fürst wütend.

Doch die User sind nicht ganz ihrer Meinung. Viele kritisieren Helena Fürst, dass sie jedes Jahr aufs Neue mit ihrer Geschichte um die Ecke kommt. „Willst du jetzt jedes Jahr rumheulen??? Bist ja mega am Aufmerksamkeit suchen.“, „Gibt es auch mal etwas Positives in oder aus deinem Leben?“ oder „Es sind bis jetzt 14 Staffeln, jeder weiß worauf er sich einlässt. Wenn es nachher mit der Karriere nicht klappt sind natürlich immer andere schuld“ lauten einige der Kommentare.

Am Ende wird für die meisten Zuschauer aber nicht so wichtig sein, was Helena Fürst denkt. Wichtig ist, was sich nun im Dschungelcamp ab Tag 12 tut*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

