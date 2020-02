DSDS: Dieter Bohlen lässt Kandidatin in die nächste Runde - aber nicht, weil sie sonderlich gut singt

DSDS-Juror Dieter Bohlen gilt als harter Richter. Nun schien er bei einer Kandidatin aber eine besondere Ausnahme machen zu wollen.

Dieter Bohlen sitzt seit der ersten Staffel in der Jury von DSDS .

sitzt seit der ersten Staffel in der Jury von . Der Pop-Titan bemerkt bei den aktuellen Castings sofort etwas Auffälliges an einer Kandidatin .

. Die junge Frau bleibt jedoch cool und ehrlich - und kommt trotz schlechter Leistung weiter.

Etwas verrückte Menschen sind bei Deutschland sucht den Superstar ganz normal. Die Schweizer Kandidatin Vanissa Toufeili reihte sich nun mit ihrem Style und ihrer Art in die Liste solcher DSDS-Teilnehmer ein. Ihr musikalisches Talent war für ihren Einzug in den Recall zwar nicht so wichtig, dafür aber ihr Aussehen und zu guter Letzt auch ihre Ehrlichkeit.

DSDS-Kandidatin gesteht Schönheits-OPs: „Was nicht echt ist, sind die Lippen und die Nase“

Kaum stand die DSDS-Kandidatin vor der Jury, fing Schürzenjäger* Dieter Bohlen damit an, die 23-Jährige mit Fragen zu ihrem Aussehen zu löchern. „Ist der Po echt?“, lautete direkt die erste Frage des Pop-Titans*, der für seine sehr offene Umgangsart mit seinen Casting-Kandidaten bekannt ist. Nachdem die Kandidatin Bohlens Frage klar bejaht hatte, machte der DSDS-Juror hartnäckig weiter: „Und sonst? Was ist nicht echt?“

Die 23-jährige Toufeili war sichtlich überrascht von der Frage, reagierte aber cool und ehrlich. „Was bei mir nicht echt ist, sind die Lippen und die Nase, aber da bin ich ehrlich.“ „Ehrlich ist doch gut“, erwiderte Bohlen und rief die Kandidatin an das Jury-Pult, um die OP-Lippen der gebürtigen Libanesin näher zu begutachten. Passend stimmte das DSDS-Urgestein „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard an.

DSDS: Pietro Lombardi bleibt bei Kandidatin hart - „Optisch sehr schön, gesanglich nicht so gut“

Auch, als ihre Interpretation des Songs „Hotter than Hell“ von Dua Lipa bereits nach wenigen Sekunden von Dieter Bohlen* unterbrochen wurde, blieb sie schlagfertig. „Was willst du denn hören, Dieter? Das ist die Frage“, antwortete die Schweizerin auf Bohlens Aussage, die Musik passe nicht zu ihr. Auch der zweite Song, den Toufeili beginnt, wird bereits nach wenigen Sekunden von der Jury abgebrochen. Eigentlich ein Worst-Case-Szenario für jeden ambitionierten Kandidaten bei DSDS*!

Pietro Lombardi war in seiner Bewertung relativ hart. „Optisch sehr schöne Frau, gesanglich fand ich es persönlich nicht so gut“, beurteilte der Sänger die Kandidatin und gab ein „Nein“. Jurorin Oana Nechiti gab „für die Optik“ grünes Licht, Xavier Naidoo bewertete die Leistung schon etwas härter als seine Vorredner und gab der Kandidatin das zweite „Nein“. „Das war alles ein bisschen drunter. Unter dem, was wir brauchen“, meinte der Soul-Sänger.

DSDS: Kandidatin singt schief und sucht Ausreden - „Ohne Mikro weiß ich, dass es anders ist“

Toufeili versuchte noch, das Mikrofon für ihren Gesang und die schlechte Resonanz verantwortlich zu machen. „Ohne Mikro weiß ich, dass es anders ist. Ich höre, dass es schief ist“, suchte die 23-Jährige nach einer Ausrede.

Doch dann kam die mehr als überraschende Mega-Wende: Bohlen gab Vanissa Toufeili das zweite „Ja“! Grund dafür war laut Bohlen „die Optik“. Nun wird die Kandidatin in der nächsten Runde beweisen müssen, dass sie auch singen kann - mit und ohne Mikrofon. Wann DSDS das nächste Mal auf Sendung geht, lesen Sie hier. Schon bald bekommt DSDS einen neuen Moderator - es ist ein echtes Urgestein der Sendung.

