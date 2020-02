Benny Kieckhäben - DSDS-Paradiesvogel von 2009 nicht wiederzuerkennen: So sieht er 2020 nicht mehr aus

Das Gesicht von Benny Kieckhäben (jetzt 30) dürfte wohl noch jeder regelmäßige DSDS-Gucker im Kopf haben. Doch jetzt ist er nicht mehr wiederzuerkennen.

Update vom 20. Februar 2020: Am Dienstagabend gab es bei RTL das große Wiedersehen ehemaliger DSDS-Kandidaten. Mit dabei war auch der Paradiesvogel der sechsten Staffel: Benny Kiekhäben. Doch manchen Zuschauern viel es schwer, den ehemaligen DSDS-Kandidaten überhaupt zu erkennen - so anders sieht Benny heute aus! Aus dem schrillen Benny wird Bernd, so ein bürgerlicher Name. Und Bernd sieht ganz anders aus: dunkler Bart, dunkle Föhnwelle, Rollpulli mit Goldkettchen und dick aufgespritzte Lippen.

+ Neues Jahr, neuer Look: Benny Kiekhäben ist kaum wiederzuerkennen. © TVNOW / Stefan Gregorowius Aus der Öffentlichkeit hatte er sich lange zurückgezogen. Inzwischen leitet der Sänger einen eigenen Firseursalon mit acht Angestellten. Aber auch Musik macht er wieder: Als BÈK feierte er 2019 sein musikalisches Comeback.

Er selbst erklärt seinen neuen Look so: „Das Ding ist bei mir: Mir wird‘s ziemlich schnell langweilig. Auch vom Look her. Dann denk ich:Du brauchst jetzt was Neues.“ Schaut man sich an, wie Benny Kiekhäben noch im vergangenen Jahr aussah (siehe unten), kann man nur sagen: Es ist definitiv etwas Neues!

Das Staunen über den neuen Look von Benny Kiekhäben ist riesig. Auch auf Twitter diskutieren die DSDS-Fans hitzig das neue Aussehen des ehemaligen Kandidaten. Manche meinen sogar:Der sieht ja aus wie ein junger Harald Glööckler! Und eine gewisse Ähnlichkeit kann man in der Tat nicht absprechen...

Gestern #DSDS das Wiedersehen geguckt und dachte wer ist denn dieser junge Harald Glööckler?

Es ist Benny Kickhäben. Hätte ich nicht wiedererkannt. pic.twitter.com/GNNG2F7yAL — 'ѕ тeecнeɴ ☃️ (@Tee_Lichtenrade) February 19, 2020

Cooler Bart, lässige Cap: So sah DSDS-Benny 2019 aus

Update vom 22. August 2019: Lange ist es still gewesen um Benny Kieckhäben. Der DSDS-Kandidat von 2009 schrieb nur ganz vereinzelt Schlagzeilen - etwa mit seiner Vergangenheitsbeichte (siehe unser ursprünglicher Artikel von unten). Jetzt, rund zehn Jahre nach dem DSDS-Rampenlicht, meldet er sich tatsächlich als Musiker zurück.

BÈK nennt der Musiker sich inzwischen. Doch die Änderung im Namen ist nur das zweitauffälligste. Stattdessen sticht vor allem der Look des inzwischen 29-Jährigen ins Auge. Mit coolem Bart und lässigem Cap ist der einstige DSDS-Paradiesvogel, dem die Haare immer quer übers Gesicht gingen, kaum wiederzuerkennen.

+ So sah Benny Kieckhäben, hier mit Musik-Partnerin Vicii, 2019 aus. © Black Gorillaz

Und wer ist die Dame auf dem Foto? Es handelt sich um seine Gesangspartnerin. Wie sein Label Black Gorillaz mitteilt, veröffentlicht er in der Nacht vom 22. auf den 23. August den gemeinsamen Song "Loco" mit der Rapperin Vicii (17) aus Wiesbaden.

Kieckhäben hatte der Musik eigentlich schon den Rücken gekehrt, machte unter anderem einen Friseursalon auf, und war einige Jahre komplett aus dem Showbusiness verschwunden. Jetzt ist er ganz anders wieder aufgetaucht.

Drogen gegen Verkehr: Escort-Beichte von DSDS-Benny

Unser Artikel vom 24. September 2013:

Er feierte heftige Partys, nahm Drogen und geriet auf die völlig schiefe Bahn. Um sich sein exzessives Leben zu finanzieren, blieb Benny Kieckhäben, Ex-Kandidat bei DSDS, nur eine Wahl: Er verkaufte seinen Körper. "Ich war ein Partykönig und habe nur noch tagsüber geschlafen", erzählt der homosexuelle Kieckhäben. "Um mir die Drogen kaufen zu können, habe ich als Escort gearbeitet.“

Ein Jahr lang hatte der Sänger Sex gegen Bares. Mit vielen Männern, wie er über seine Agentur mitteilen lässt. Die Gier nach Geld wurde immer größer - und mit ihr sanken die Ansprüche. Anfangs habe er sich noch ausgesucht, mit welchen Freiern er schlief. "Doch irgendwann war es mir schlichtweg egal, ob sie ekelig oder ungepflegt waren." Und irgendwann verkaufte er sich auch für kleines Geld.

Doch diese schreckliche Zeit ist nun vorbei - Dank seines großen Vorbilds: "Dieter Bohlen und dem Team von DSDS habe ich zu verdanken, nicht mehr in diesem Schlamassel zu stecken", gesteht der Sänger und geht sogar noch einen Schritt weiter: "Dieter hat mich vom Escort-Boy zum Sänger gemacht.“

Während seiner Zeit bei der Castingshow hatte der 23-Jährige immer wieder Angst, seine Schmuddel-Vergangenheit könne auffliegen. Mittlerweile spricht Benny offen darüber, sagt aber auch: "Ich schäme mich für diese dunkle Zeit."

Was Kieckhäben dazu bewegt, mit der Wahrheit nun ans Licht zu kommen? Mit Sicherheit auch der Termin seiner Single-Veröffentlichung: Am 18. Oktober erscheint sein Song "Ein wenig Mut". Doch er will auch Mut machen. Denen, die den Boden unter den Füßen verloren haben. Benny: “Wenn du in einem Loch bist, kommst du auch wieder raus.”

