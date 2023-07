Zwischenfall bei Dreharbeiten mit Luca Hänni: Polizei nimmt Stalkerin des DSDS-Stars fest

Von: Florian Schwartz

Große Aufregung für Luca Hänni. Eine Stalkerin des Ex-DSDS-Gewinners löste bei einer TV-Aufzeichnung einen Polizeieinsatz aus. Schon seit Jahren belästigt ihn die Frau und seine Verlobte Christina Luft.

Unterschächen/Schweiz – Die Schweizer Sendung „Donnschtig-Jass“ sorgt als eine Art Wanderzirkus für jede Menge Spaß und Unterhaltung im TV. Am vergangenen Donnerstag (13. Juli) waren auch Luca Hänni (28) und seine Verlobte Christina Luft (33) in die Show geladen und versprühten gute Laune. Dabei spielte sich hinter den Kulissen ein Drama ab, wie die Schweizer Zeitung Blick berichtet.

DSDS-Gewinner Luca Hänni: Stalkerin löst bei Dreharbeiten Polizeieinsatz aus

So soll es bei den Dreharbeiten zu einem aufwühlenden Zwischenfall gekommen sein. Eine 23-jährige Frau soll laut Zeugenaussagen unter Polizeigewalt zu Boden gedrückt worden sein. Anschließend wurde die Frau festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Inzwischen hatte der SRF bestätigt, „dass es bei der Sendung ‚Donnschtig-Jass‘ vom 13. Juli in Unterschächen zum Polizeieinsatz kam.“

„Die Polizei wurde gerufen, weil ein aktuelles Rayonverbot missachtet wurde“, klärte der SRF weiter auf. Hintergrund: Bei der 23-Jährigen soll es sich um eine gewisse „Frau Z*“ handeln, die dem Sänger und der „Let‘s Dance“-Profitänzerin schon seit Jahren auflauert und belästigt. Aufgrund des Schweizer Rayonverbots bzw. Fernverbot war es der Stalkerin untersagt, sich Luca Hänni zu nähern.

Luca Hänni & Christina Luft machten Stalker-Problem öffentlich

Es ist nicht das erste Mal, dass Luca Hänni und Christina Luft von besagter Stalkerin verfolgt worden sind. Am 30. Dezember 2022 meldeten sich die beiden mit einem verzweifelten Instagram-Posting bei ihren Fans zu Wort und schilderten, dass sie inzwischen „tagtäglich“ von „Fau Z*“ belästigt werden. Zudem soll die 23-Jährige damit beschäftigt sein, „Unwahrheiten zu verbreiten“ und „Drohungen auszusprechen“.

Hänni sprach außerdem darüber, dass er und Christina schon seit Jahren Polizei und Anwälte eingeschaltet hätten. „Es dauert aber leider beim Thema Stalking sehr lange, bis etwas passiert“, resignierte der Schweizer. Die Kantonspolizei Uri hatte am Donnerstag ebenfalls den Polizeieinsatz bestätigt. Allerdings wurde die Stalkerin am Donnerstagabend schon wieder freigelassen.

Luca Hänni surft auf der Erfolgswelle. Erst im Mai ging der Schweizer Sänger aus der aktuellen Staffel von „The Masked Singer“ als Sieger hervor. Verwendete Quellen: blick.ch, instagram.com/lucahaenni1/