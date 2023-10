Witwe schimpft auf „falsche Freunde“: René Wellers Fans dürfen sein Grab nicht besuchen

Von: Florian Schwartz

Der einstige Box-Europameister René Weller stand zeitlebens im Rampenlicht. Doch sein Grab soll auf Wunsch von Witwe Maria Weller vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Pforzheim – Am 22. August war Box-Legende René Weller (†69) nach langer Demenz-Erkrankung in den Armen seiner Frau Maria Weller (71) für immer eingeschlafen. „Ich habe den Wunsch von René, seine Fans bis zum Schluss an seinem Leben teilhaben zu lassen, erfüllt“, erklärt die Witwe im Interview mit bild.de und macht noch eine weitere Ankündigung: „Jetzt ziehe ich mich zurück und schütze auch ihn vor Unruhe.“ Maria will die letzte Ruhestätte ihres geliebten Renés geheim halten.

Box-Legende René Weller: Witwe Maria will Grab geheim halten

Die Urne von René Weller ist bislang noch nicht beigesetzt worden. Im Moment wird das Gefäß noch „mit goldenen Boxhandschuhen und seinem Champion-Titel“ verziert, wie Maria erklärt. Erst wenn die Urnen-Gestaltung abgeschlossen ist, soll die Beerdigung stattfinden. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit an einem geheimen Ort, wie Maria deutlich zu verstehen gibt.

„Die Showtime ist vorbei. Ich möchte, dass mein Mann für immer seine Ruhe hat“, bittet die 71-Jährige im Interview. Für die Geheimhaltung der Beisetzung hat Maria Weller einen guten Grund. „Sein Grab soll nicht zur Pilgerstätte für falsche Freunde werden. Davon hatte er zu Lebzeiten genug. Wer ihn wirklich geliebt hat, der wird diese Entscheidung akzeptieren“, so Maria.

René Weller: So dürfen Fans und Freunde Abschied nehmen

Bis zum Schluss hat Maria ihren geliebten René gepflegt. Und das Loslassen schmerzt nach wie vor. „Ich bin in tiefer Trauer. Ich habe alles verloren. René fehlt mir unendlich und überall“, offenbart sie im Interview. „Ich weiß, wie schwer krank er war und wie er sich gequält hat. Deshalb möchte ich, dass er jetzt in Frieden ruhen darf. Das hat sich René mehr als verdient.“

Damit er in Frieden ruhen kann: Die Witwe von René Weller will, dass das Grab ihres verstorbenen Mannes geheim bleibt. © picture alliance/dpa | Andreas Rosar & IMAGO / Sven Simon

Dennoch sollen auch Fans und Freunde des Box-Champions die Gelegenheit bekommen, Abschied von ihrem Idol zu nehmen. Diese werden sich am 29. Oktober in der Mehrzweckhalle im hessischen Glauburg zum „Fight vor the Champ René Weller“ einfinden. Auch Maria wird daran teilnehmen. „Zu diesem Event zu Ehren meines Mannes gehe ich gerne. Danach ziehe ich mich aus der Öffentlichkeit zurück“, erklärt sie weiter und fügt hinzu, „Der Tod von René hat mir das wahre Leben gezeigt. Wer wirklich Freund und wer Feind ist.“

Er war für viele Menschen in der Boxwelt ein großes Vorbild. Viele Stars und Kollegen fanden emotionale Worte zum Tod von René Weller.