Ehe-Aus: TV-Koch Frank Rosin sagt, was ihm jetzt noch wichtig ist

Elf Jahre waren sie verheiratet, nun ist alles Aus. TV-Koch Frank Rosin und Ehefrau Claudia gehen getrennte Wege. Nun äußerte sich der 52-Jährige selbst.

Dorsten - Ganze elf Jahre hielt ihre Liebe, nun ist jedoch alles Aus. TV-Koch Frank Rosin und seine Ehefrau Claudia gehen von nun an getrennte Wege. Im Gespräch mit Bild erklärt der 52-Jährige nun jedoch, wie es nach der Trennung des Paares weitergehen soll.

TV-Koch Frank Rosin äußert sich zu Trennung: So geht es nun weiter

„Unsere Trennung ist einvernehmlich und freundschaftlich verlaufen. Uns liegt nun viel an dem Wohlergehen unserer gemeinsamen Kinder“, versichert Rosin. Um die beiden Kinder, ein Sohn (6) und eine Tochter (10), will sich das Noch-Ehepaar auch weiterhin gemeinsam kümmern.

Was genau zur Trennung nach so vielen gemeinsamen Jahren geführt hat, will Rosin jedoch nicht verraten. „Die Trennung verlief sachlich und freundschaftlich und alle Details zur Trennung werden privat bleiben. Aus Rücksicht auf die Familie möchte ich die Trennung auch nicht weiter kommentieren“, erklärt der TV-Koch.

+ Frank Rosin nimmt sich nun eine kleine Auszeit. © Screenshot Instagram Frank Rosin

Auf seinem Instagram-Account äußerte sich Rosin nicht zu der Trennung von seiner Frau, unter einem Foto erklärt der 52-Jährige jedoch: „...ein paar Tage Auszeit.“ Wohin seine Auszeit den 52-Jährigen führt, ist jedoch nicht bekannt.

