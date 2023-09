„Werde endlich erwachsen“: Peter Klein wehrt sich gegen Attacke von Noch-Ehefrau Iris

Von: Volker Reinert

Teilen

Peter Klein ließ auf Instagram seinen Frust freien Lauf. Seine Noch-Ehefrau Iris beschuldigte ihn im TV erneut eine Affäre während ihrer Ehe mit Yvonne Woelke angefangen zu haben. Nun platzte ihm der Kragen.

Mallorca – Reality-Star Peter Klein (56) ist in Rage! Auf Instagram veröffentlichte der Noch-Ehemann von Iris Klein (56) am Dienstag (12. September 2023) ein langes Posting, in dem er scharf gegen die Mutter von Daniela Katzenberger (36) schießt.

Der Grund: Die 56-Jährige, die erst kürzlich auf der Fashion Week in New York als Model lief und dabei von Sat.1-Kameras für das Nachmittagsformat „Volles Haus“ begleitet wurde, kritisierte erneut ihren ehemaligen Partner und warf ihm vor, eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) angefangen zu haben. Für den gelernten Maler und Lackierer ein absolutes No-Go. Nun platzte ihm der Kragen.

Iris Klein spricht im TV über die angebliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Woelke

Zwar seien die Vorwürfe von Iris Klein rundum ein Techtelmechtel zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke nicht neu, doch nun äußerte sich die Mutter von Jenny Frankhauser (31) erneut über die angebliche Affäre – und das im TV am Montag (11. September) – bei Sat.1 vor laufender Kamera. So habe Peter Klein sie als Dschungelcamp-Begleitung von Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) mit der Schauspielerin Woelke angeblich in Australien betrogen. Iris Klein erklärte im Fernsehen, dass sie Bilder erhalten habe, „wo er mit einer anderen herummacht“.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

In den vergangenen Wochen ging Peter Klein nicht auf die Anschuldigungen seiner Noch-Gattin ein. Stattdessen plante er, als Schlagersänger durchzustarten, doch sein Debüt auf der großen Bühne viel kurzfristig wegen AfD-Vorwürfen ins Wasser.

Doch nun ging Iris Klein mit ihren Vorwürfen wohl einen Schritt zu weit. Auf Instagram hinterließ Peter Klein eine zornige Story über die wiederholten Anschuldigungen. So wirft er seine Ex vor, „die Gelegenheit verpasst zu haben, sich positiv im TV zu präsentieren, um den persönlichen Erfolg, den sie für sich gerade verzeichnen kann, zu genießen“.

Iris Klein auf der New York Fashion Week Im Rahmen der Kollektion von Pia Bolte, einer deutschen Streetstyle-Designerin, lief Iris Klein am Wochenende bei der New York Fashion Week mit. In den Tagen vor dem Event hatte die leidenschaftliche Instagram-Nutzerin bereits erste Einblicke in die Vorbereitungen geteilt und schritt schließlich in einem eklektischen Ensemble über den Laufsteg. Die Wahlmallorquinerin trug eine enge, schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil mit Tigerkopf-Aufdruck und eine bunte Jacke. Die auffälligste Komponente des Outfits dürften dabei die knallpinken Schuhe gewesen sein – die bestimmt auch ihre Tochter Daniela gerne mal anprobieren würde.

Peter Klein wird auf Instagram mächtig sauer auf seine Ex Iris

Auch verstehe Peter Klein nicht, wie Iris „gefühlt zum millionsten Mal ihre falschen Behauptungen“ verbreite. Weiter schreibt der Auswanderer: „Werde endlich erwachsen und lerne, dass Mitleid zu erwecken keine Basis für Erfolg ist. Hör‘ endlich auf, deine Hetze im Netz gegen mich und Yvonne zu forcieren, indem du jeden Hasskommentar mit einem Like bestätigst.“

Am Ende seines Postings appelliert er an das New Yorker Laufstegmodel, die negativen Kommentare zu löschen: „Zeige damit, dass du ‚Stoppt Hass im Netz‘ auch ernst nimmst.“

Iris Klein äußerte am Montag (11. September 2023) erneut die Vermutung, dass Peter Klein sie in Australien als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen habe. Nun reichte es dem 56-Jährigen, und er richtete sich mit deutlichen Worten an seine Noch-Ehefrau auf Instagram. © Screenshots: Instagram/ peterklein_official & Instagram/ peterklein_official & Instagram/ iris_klein_mama_

Auch Woelke äußerte sich bereits am Montag (11. September 2023) auf Instagram und bezog nach der „Volles Haus“-Ausstrahlung Stellung zu den wiederholten Vorwürfen. In ihrem Posting auf Social Media schrieb sie an Iris Klein mit den Initialen „IK“ gerichtet: „IK lässt ihre Jünger und Handlanger spielen und keiner will es merken. Sie macht ‘ne Menge im Hintergrund. Und auch wenn es nicht in eure Vorstellung passt, ihre gescheiterte Ehe geht auf ihr eigenes Konto, ohne mein hinzutun!“

Doch auch Woelke teilte nach Iris Kleins New York-Modelausflug mächtig gegen den Reality-Star aus und machte sich mit den Worten „Interessiert niemanden“ über sie lustig. Verwendete Quellen: Instagram/ peterklein_official, Instagram/ iris_klein_mama, Instagram/ yvonnewoelke, sat.de/ „Volles Haus“ Folge vom 11. September 2023