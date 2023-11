Ein Jahr nach „Hart aber fair“-Aus: So verbringt Frank Plasberg seinen Ruhestand

Seine Karriere als „Hart aber fair“-Moderator liegt hinter ihm, doch Frank Plasberg denkt gar nicht daran, mit der Arbeit aufzuhören. Auch als Rentner hat er weiterhin einen vollen Terminkalender.

Köln – Nach Jahrzehnten als TV-Journalist kann Frank Plasberg (66) auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Mit seiner Polittalk-Runde „Hart aber fair“ hatte er seit der Erstausstrahlung im Jahr 2001 unbestreitbar großen Einfluss auf die politische und gesellschaftliche Debatte im deutschen Fernsehen. Im vergangenen Jahr verabschiedete sich Plasberg endgültig von seinen Kollegen bei der ARD. Doch auch im Ruhestand hat der ehemalige Fernsehmoderator laut eigener Aussage reichlich zu tun.

Im Ruhestand: Frank Plasberg will weiterhin im Fernsehen auftreten – allerdings nur als Gast

Eigentlich hatte Frank Plasberg angekündigt, nach der letzten „Hart aber fair“-Ausgabe erst einmal gar nichts machen zu wollen. Diese Aussage habe er allerdings eher „aus Trotz“ getätigt, verrät er in einem Interview mit Stern. So richtig entspannt sei streng genommen nur die erste Woche seines Ruhestandes gewesen. Seitdem, so erzählt Plasberg weiter, habe er fast mehr zu tun als vor seiner Rente.

„Gerade habe ich aber den Eindruck, ich arbeite mehr als vorher. Also die ganz normale Rentnerkarriere“, gibt der TV-Star amüsiert zu. Auf die Frage, ob er sich nach seinem Ende bei „Hart aber fair“ endgültig vom Fernsehen verabschiedet habe, antwortet er: „Als Moderator: ja. Ich bin aber nach wie vor gern Gast in anderen Sendungen.“

Nach „Hart aber fair“-Aus: „Herzensprojekt“ von Frank Plasberg startet im Dezember

Erst vor wenigen Tagen war Frank Plasberg gemeinsam mit seiner Ehefrau Anne Gesthuysen (54) in der Radio-Bremen-Talksendung „3nach9“ zu Gast. Und Plasbergs nächstes, eigenes TV-Projekt steht auch bereits in den Startlöchern. Dazu erzählt er gegenüber Stern: „Mein Herzensprojekt in diesem Jahr ist eine Dokumentation über den ersten großen deutschen Hackerangriff. Eine Gruppe junger Männer hatte Ende der 80er-Jahre für den russischen Geheimdienst KGB gehackt.“

Frank Plasberg ist zwar nicht mehr „Hart aber fair“-Moderator – langweilig ist es dem TV-Star aber nicht: Er hat ziemlich viel um die Ohren. © Imago/ Klaus W. Schmidt

Plasbergs Dokumentarfilm mit dem Titel „23 – Der mysteriöse Tod eines Hackers" wird ab dem 7. Dezember 2023 bei Sky zu sehen sein. Auch beim WDR gab es zuletzt einen Abschied: Bettina Böttinger (67) moderiert nicht mehr den „Kölner Treff". In Rente ist die TV-Bekanntheit aber nicht. Nur kurz nach ihrem „Kölner Treff"-Aus meldete sich Bettina Böttinger mit einer neuen Show zurück.