König Charles‘ 75. Geburtstag: Jeder kann dabei sein, der ein Kriterium erfüllt

Von: Annemarie Göbbel

Die Planungen für den runden Geburtstag von König Charles im Herbst sind in vollem Gange. Aus diesem Anlass hat er sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Er erweitert seine Gästeliste.

London – Am 14. November 2023 wird König Charles III. 75 Jahre alt. Die Planungen laufen seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Waren die Feierlichkeiten aufgrund der zeitlichen Nähe zum Tod der Queen (96, † 2022) zurückhaltend begangen worden, ist es jetzt der erste Geburtstag, den seine Majestät fulminant als König feiern wird.

Die Generation König Charles soll zusammenkommen und den Regenten feiern

Aus diesem Anlass hat sich seine Wohltätigkeitsorganisation The Prince‘s Foundation etwas Besonderes einfallen lassen und zum Tanztee geladen. Am Vorabend des 75. Jahrestages soll Charles Generation zusammenkommen. Wer 2023 ebenfalls 75 Jahre alt wird, soll bei Festveranstaltungen in Highgrove Gardens in Gloucestershire und Dumfries House in Cumnock in Schottland am 13. November feiern können, kündigte die royale Gründung an.

Willkommen seien aber auch Organisationen, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feierten, heißt es weiter. Natürlich gibt es Wunschkandidaten: „Die Teilnehmer werden aufgefordert, Personen vorzuschlagen, die dafür belohnt werden sollten, dass sie in ihren lokalen Gemeinschaften Gutes tun“. Es gehe vor allem darum, dass Menschen zusammenkämen, „die von Einsamkeit und sozialer Isolation bedroht sind“.

Ein Sprecher der Prince‘s Foundation „Wir wollten anlässlich des 75. Geburtstags seiner Majestät des Königs etwas Besonderes tun. Da es Teil der Aufgabe unserer Wohltätigkeitsorganisation ist, ihren Gemeinden zu dienen, hielten wir es für angebracht, eine ausgewählte Anzahl von Menschen einzuladen, die ebenfalls 75 Jahre alt werden.“ Jahr zu unseren wunderschönen Orten für einen feierlichen Nachmittag“, sagte ein Sprecher der Prince‘s Foundation gegenüber The Telegraph.

Unklar ist bislang, ob König Charles und Königin Camilla teilnehmen werden

König Charles bereitet sich derzeit auf seinen runden 75. Geburtstag vor (Fotomontage). © Christophe Archambault/dpa & i Images/Imago

Überraschung muss sein: Ob auch der König sich mit seinen Alterskollegen zur Live-Musik einfinden wird, steht noch in den Sternen. Seinen letzten Geburtstag hat Charles jedenfalls ganz anders begangen, eine Routine hat sich noch nicht etabliert. Am 14. November 2022 übernahm der Herrscher den Titel und das Amt des Park Ranger des Windsor Great Park von seinem verstorbenen Vater, Prinz Philip (99, †2021).

Anlässlich seiner neuen Pflicht wurde Charles im leuchtenden Herbstlicht einer alten Eiche im Park fotografiert. Doch der frisch gebackene Ranger ließ es auch krachen: Charles’ Geburtstag wurde mit einem Salut von 21 Kanonen im Green Park in der Nähe des Buckingham-Palastes und einer Interpretation von „Happy Birthday“ durch die Wachen des Palastes lautstark gefeiert. Zu seinem Geburtstag wünschte sich der Monarch ungewöhnliche Gäste. Er wollte sich zum 74. von den Ehrlich Brothers verzaubern lassen Verwendete Quellen: people.com, Wikipedia