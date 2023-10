Einbruch bei König Charles: Verletzter Buckingham-Eindringling sitzt seit Wochen in U-Haft

Von: Annemarie Göbbel

Ein kurioser Einbruchsfall entsetzt den britischen König Charles. Ein 25-jähriger Tourist kletterte über die Mauer des Buckingham-Palastes und wurde in den Stallungen aufgegriffen. Angeblich wollte er nur fotografieren, seitdem ist er in Haft.

London – König Charles III. (74) muss sich in diesen Tagen mit einem äußerst seltsamen Einbruchsfall auseinandersetzen. Die Motive liegen trotz einer ersten Anhörung im Dunkeln, die Untersuchungshaft dauert an, weil sich die Richterin mit den bisherigen Erklärungen des Einbrechers keinen rechten Reim auf die Geschichte machen kann. Seit Wochen wartet der Inhaftierte auf eine zweite Anhörung.

Politische Lage macht Einzelfallabwägung langsamer: Royaler Einbrecher muss warten

Laut Staatsanwältin Rhianne Neil stellt sich der Fall wie folgt dar: „Am 16. September, kurz vor 1.30 Uhr, rief ein Bürger die Polizei an und sagte, er habe gesehen, wie ein Mann auf der Grosvenor Road an der Grenze zu The Royal Mews (Die königlichen Stallungen) auf die Mauer geklettert sei. Der Verdächtige wurde dann auf dem Gelände beobachtet, wie er Videoaufnahmen mit einem Mobiltelefon anfertigte. Beamte waren gegen 2:30 Uhr am Tatort und fanden den Angeklagten, der sich mit einem Pferd in einer Ecke der Koppel verschanzt hatte“.

Was das Gericht bisher herausfinden konnte, spiegelt die Angaben, die der 25-jährige Tourist Awad Mustafa bisher gemacht hat. Dieser hatte offenbar festgestellt, dass er zwar eindringen, aber nicht mehr auf dem gleichen Weg zurückklettern konnte. Er behauptete, nur auf der Suche nach einem besseren Blickwinkel für seine Fotos und Filme gewesen zu sein. Beim Erklimmen der Mauer sei er gestürzt, habe sich verletzt und konnte nicht mehr zurück.

Königliche Stallungen Die Royal Mews beherbergt unter anderem die 260 Jahre alte goldene Staatskutsche, die bei den Krönungen von Elizabeth II. (96, † 2022) und König Charles und Königin Camilla (76) eingesetzt wurden. Acht Pferde zogen das Prachtstück zur Krönung am 6. Mai 2023. Die royalen Stallungen können derzeit außer Dienstag und Mittwoch täglich für 17,27 Euro/Ticket besichtigt werden. Statt über die Mauer zu steigen, hätte sich Awad Mustafa einfach eine Eintrittskarte kaufen können. Das macht die Behörden misstrauisch und die Klärung kompliziert.

Ob der Einbruch harmlos war, muss bei einer weiteren Anhörung festgestellt werden

Weiter konnte die Polizei feststellen, dass der Mann sich auf einer zehntägigen Reise in Großbritannien befand. Als die Met-Polizeibeamten ihn in den frühen Morgenstunden vor in den Stallungen aufgriff, hatte er zwei Pässe – aus Ecuador, einen aus Spanien – ein iPhone, Bargeld und ein Ladegerät für Mobiltelefone bei sich. Er sei am 7. September in Großbritannien angekommen und hätte geplant, am Tag nach dem Vorfall nach Spanien zu fliegen, gab der Tourist an. Das illegale Eindringen in eine königliche Residenz leugnete er laut Berichten des Mirror und der Dailymail nicht.

Zu wenig, um die Lage klar zu sehen, entschied Richterin Nina Tempia, ordnete eine erneute Anhörung am 6. November an und schickte den Mann in die Untersuchungshaft zurück: „Wir müssen bitte herausfinden, was hier noch vor sich ging“. Alle Optionen seien offen. König Charles dürfte froh gewesen sein, bisher nicht in den Buckingham-Palast umgezogen zu sein. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk