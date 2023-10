Bei Schlager-Konzert: Helene Fischer erfüllt Fan einen Herzenswunsch

Von: Diane Kofer

Helene Fischer nimmt sich bei der „Rausch“-Tour viel Zeit für ihre Fans. Jetzt erfüllte sie einem davon einen großen Traum und performte spontan einen selbstgeschriebenen Liebessong.

Frankfurt am Main – Helene Fischer (39) ist in den letzten Zügen ihrer Europatour. In Frankfurt am Main geht am 8. Oktober 2023 das finale Konzert über die Bühne. Was der Schlagersängerin die ganze Zeit über besonders wichtig war: die Interaktion mit ihren Fans. Vor wenigen Tagen erfüllte sie einer Besucherin ihrer Show einen großen Wunsch.

„Hat mich zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht“: Helene Fischer performt mit Fan

Die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin musste bei einem Auftritt in der Frankfurter Festhalle bereits auf die Unterstützung ihrer Zuschauer setzen. Mitten in einer Performance verlor Helene Fischer plötzlich ihre Stimme. Dass ihr Publikum durchaus musikalisches Talent besitzt, merkte die Sängerin aber noch an anderer Stelle. Sie entdeckte das Plakat von Fan Celina, die zusammen mit ihrem Idol einen selbstgeschriebenen Song performen wollte – und holte die junge Frau kurzerhand auf die Bühne.

In einem Video, das hessenschau auf Instagram teilt, ist zu sehen, wie Celina zu Helene Fischer auf die Bühne klettert. Dann performen die beiden einen Song, dessen Text sie auf einem Stück Papier ablesen – es handelt sich um ein Liebeslied, das Celina einst für eine große Liebe geschrieben hat. Die Schlagerqueen singt den Song vor dem gesamten Publikum in der Frankfurter Festhalle und sorgt damit für einen echten Gänsehautmoment bei Celina. „Es hat mich zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht“, schwärmt sie nach dem gemeinsamen Auftritt.

Gigantische Gage: Helene Fischer kassiert jeden Abend auf „Rausch“-Tour ordentlich ab Schlagerfans und leidenschaftliche Konzertgänger kommen dieses Jahr voll auf ihre Kosten, denn Helene Fischer (38) geht von März bis Oktober auf große „Rausch“-Tour. Während sich das Publikum auf ein Live-Spektakel der Extraklasse freut, wartet auf das Konto der Schlager-Queen ein regelrechter Geldfluss – denn bei den Konzerten kommt ein Millionenbetrag zusammen. Laut Express haben Experten geschätzt, dass Helene Fischer mit jedem der 70 „Rausch“-Konzerte 225.000 Euro verdient. Diese Summe errechnet sich aus den Einnahmen durch Ticketverkäufe (ca. 70 Millionen Euro), Merchandise und Getränke (ca. 4 Millionen Euro) sowie den Kosten für Produktion, Saalmiete, Kartenvertrieb (ca. 40 Millionen) und Abgaben an die Konzertagentur. Quelle: Express

Liebessong-Performance mit Helene Fischer: Fan Celina hätte nie damit gerechnet

Tatsächlich war die Überraschung riesig, dass Helene Fischer überhaupt auf die Performance-Anfrage reagiert hat – immerhin war Celina von der Bühne aus kaum zu sehen. „Ich habe dieses Plakat hochgehalten und wir waren sehr weit hinten. Ich habe nie damit gerechnet, dass sie das entdeckt und dann auch noch darauf reagiert“, betont die junge Frau. Sie hätte nie erwartet, dass es funktioniert und bekommt „das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht“.

Mit der Aktion konnte Helene Fischer nicht nur die Herzen der anwesenden Fans im Sturm erobern, sogar ihre Hater freuen sich mit. „Bin definitiv kein Helene-Fischer-Fan, aber was für eine tolle Aktion – und ich freue mich mega für Celina“, schreibt jemand unter dem Clip. „Wir waren dabei – echt ein wunderbarer Moment“, schwärmt ein anderer User. Für den Tourabschied scheint Helene Fischer noch ein Geheimprojekt zu planen. Verwendete Quellen: Instagram/ hessenschau