Premiere für König Charles III.: Bei den Highland Games präsentiert er seinen einzigartigen Schottenrock

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

König Charles hat jetzt seinen eigenen Tartan. Das Oberhaupt der Briten präsentierte das neue Design seines Kilts beim traditionellen Braemar Gathering.

Braemar/Aberdeenshire – Fast genau ein Jahr nach dem Tod Queen Elizabeths II. (96,† 2022) besucht König Charles (74) zum ersten Mal die Highland Games, die seine Mutter zeit ihres Lebens so sehr liebte. Doch es gab noch eine weitere Premiere, die sich offenbarte, als der König dem königlichen Pavillon entgegenschritt: Sein Schottenrock zeigte ein neues, eigens für ihn kreiertes Tartan. Denn, was dem Bayern die Raute, ist dem Schotten sein berühmtes Schottenkaro.

König Charles präsentiert sich nicht nur modisch souverän kurz vor dem ersten Todestag der Queen

Der neue Tartan zierte den Wollkilt des Königs bei der Zusammenkunft in Braemar, den er stilvoll mit dunkelroten Socken, beigen Hemd und einer Weste kombinierte. Königin Camilla (75) saß linker Hand des Regenten und machte im karierten Outfit in Salbeigrün des Modeschöpfers Mr. Roy eine gute Figur. Prinzessin Anne (73) saß zur Rechten des Königs und bot im roten Oberteil mit dunkelgrünem Kilt den Hingucker des royalen Trios.

König Charles III. – Erstaunliche Bilder seines royalen Lebens Fotostrecke ansehen

Das Design des nagelneuen schottischen Webmusters wurde anlässlich der Krönung entworfen und soll die starke Unterstützung des Königs für die schottische Kultur und Kleidung widerspiegeln, hieß es in einer Erklärung der Scottish Tartans Authority.

Das royale Schottenkaro basiert auf dem berühmten Balmoral-Tartan, der von Prinz Albert (42, † 1861) Zeit seines kurzen Lebens entworfen worden sein soll und häufig von der verstorbenen Königin getragen wurde, wenn sie in Schottland weilte. Beim Design findet sich ein zentrales Dreistreifenmotiv, die Farben wurden den natürlichen Färbungen von Tartans aus dem 18. nachempfunden – vermutlich eine Anlehnung an die Vorliebe des Königs für traditionelles Handwerk.

Das König Charles Tartan wird im offiziellen Tartanregister geführt „Der grün-blau-rote Tartan wurde von der schottischen Tartanbehörde Anfang des Jahres anlässlich der Krönung und in Anerkennung der starken Unterstützung Seiner Majestät für die Bewahrung der Kultur und Traditionen der Hochlandtracht und der schottischen Tartans entworfen“, so die schottische Tartanbehörde. „Das einzigartige Design, das Seiner Majestät präsentiert wurde, basiert auf dem Balmoral-Tartan, der aus der Zeit um 1850 stammt und auch heute noch vom König und den Mitgliedern der königlichen Familie getragen wird.“ Der neue Tartan wurde offiziell in das schottische Tartanregister eingetragen, das von den National Records of Scotland verwaltet wird. Die Schaffung des Tartans steht in einer langen Tradition von karierten Wollstoffen, die mit der königlichen Familie in Verbindung gebracht werden. Am bekanntesten ist wohl der leuchtend rote Royal Stewart Tartan, der 1822 von König Georg IV. (67, † 1830) getragen wurde und auch heute noch ein königlicher Favorit ist. Da dieser Tartan so beliebt ist, war es nicht möglich, ihn ausschließlich den Royals vorzubehalten. Der Balmoral-Tartan darf jedoch nach wie vor nur von Mitgliedern der königlichen Familie oder dem Pfeifer des Herrschers getragen werden. Es ist noch nicht klar, ob es Beschränkungen dieser Art für den King Charles III Tartan gibt. Zu den anderen kürzlich kreierten Tartans gehört der Platin-Jubiläums-Tartan von Queen Elizabeth II, der von ihr für die Veranstaltung ausgewählt und genehmigt wurde.

Ableger der Highland Games erfreuen sich inzwischen weltweit großer Beliebtheit

Das Braemar Gathering ist ein Fest der Highland Games, die am ersten Samstag im September stattfindet. Seit mehr als 150 Jahren werden traditionelle Highland-Sportarten wie Baumstammwerfen, Tauziehen, Hammerwerfen oder Highland Dancing regelmäßig von königlichen Hoheiten besucht. Für Königin Elizabeth, die jeden Sommer auf dem nahe gelegenen Schloss Balmoral verbrachte, war es eines der beliebtesten Ereignisse in ihrem Kalender. Unvergesslich sind die royalen Freudenausbrüche, zu denen die Spiele immer wieder Anlass boten. König Charles blieb das Lachen auch eine Woche vor dem ersten Todestag seiner Mutter nicht im Halse stecken.

Vermutlich fühlte der Monarch sich seiner Mutter nahe, die in manchen Momenten Tränen lachend dem neben ihr sitzenden Sohn im höchsten Maße amusiert den Ellenbogen in die Seite geknufft hatte. 2019 hatte die Queen die Spiele zuletzt persönlich gesehen, in den Jahren 2020 und 1021 waren sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, nur vier mal in ihrer gesamten 70 Jahre andauernden Regierungszeit hatte die Jahrhundertregentin die Spiele verpasst.

Der König wird in einer Woche in stiller Andacht am Jahrestag ihres Todes auf Balmoral und dem Jahrestag seiner Thronbesteigung am Freitag, dem 8. September, privat im Kreise seiner engsten Familie im Schloss seiner geliebten Mutter gedenken. Verwendete Quellen: townandcountrymag.com, Instagram