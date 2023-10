Sängerin Cher ließ ihren eigenen Sohn entführen

Sängerin Cher soll sich große Sorgen um ihren drogenabhängigen Sohn machen. Sogar so große, dass sie ihn im vergangenen Jahr aus einem New Yorker Hotel entführen ließ …

New York – Vier Männer heuerte Popstar Cher (77) angeblich an, um ihren Sohn Elijah Blue Allmann (47) aus einem Hotel in New York zu holen und auf den Pfad der Besserung zu bringen. Wie die Daily Mail jetzt berichtete, geschah das Ganze bereits im November 2022. Im Zuge des jetzigen Scheidungsverfahrens von Elijah Blue Allman und seiner Frau Marieangela King (36) enthüllten Gerichtsdokumente den Vorfall.

Chers Sohn Elijah Blue Allmann: Der erste Drogenkonsum mit nur elf Jahren

Demnach hätten die Männer ihn ausgerechnet am Jahrestag des Paares aus dem Hotelzimmer „entfernt“. Die beiden hätten dort insgesamt zwölf Tage verbringen wollen, um an ihrer „Ehe zu arbeiten“. Einer der vier „Entführer“ habe Marieangela demnach mitgeteilt, dass sie von Allmans Mutter – also von Cher – angeheuert worden seien.

Die Sängerin soll sich schon länger um den Zustand ihres drogenabhängigen Sohnes sorgen. Seine Noch-Frau kann das laut der Gerichtsunterlagen nachvollziehen: „Ich verstehe die Bemühungen seiner Familie, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht, und ich möchte das Beste für meinen Mann.“

Elijah ist das jüngere von Chers beiden Kindern. Er ist der Sohn ihres zweiten Mannes, des verstorbenen Rockstars Gregg Allman. Er hat in der Vergangenheit zugegeben, dass er mit elf Jahren mit dem Drogenkonsum begonnen habe und einen langen Kampf gegen die Heroinsucht geführt habe. Zuletzt lebte er sechs Monate lang im Hotel Chateau Marmont in Los Angeles.

„Sah aus, als wäre er tot“: So schlecht stand es um Chers Sohn Elijah Blue

Fotos, die die Daily Mail veröffentlichte, zeigten ihn in einem desolaten Zustand. Nachdem er auf dem Bürgersteig vor dem Hoteleingang zusammengebrochen war, soll sich jetzt in einer Reha in Pasadena befinden. „Zuerst sah er aus, als wäre er tot, aber tatsächlich war er ohnmächtig geworden“, sagte ein Zeuge. „Das Personal hob ihn auf und brachte ihn hinein.“

Klingt unglaublich, könnte aber wahr sein: Hat Cher wirklich ihren eigenen Sohn entführen lassen? © IMAGO/PanoramiC; IMAGO/MediaPunch (Fotomontage)

Besorgte Hotelmitarbeiter hätten sich wegen seines offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Aussehens regelmäßig an Cher gewandt, berichteten Insider. „Praktisch jeden Morgen und Nachmittag konnte man Elijah vor dem Hotel auf dem Bürgersteig sehen, entweder an die Wand gelehnt oder rauchend auf dem Bürgersteig sitzend. Er sah erschöpft und chaotisch aus, als wäre er ein Obdachloser, der auf der Straße lebt.“

Anfang September stellte Cher einen Hausmeister ein, der ein Auge auf ihren Sohn hatte. „Der Hausmeister saß im Eingangsbereich des Hotels und wartete nur darauf, zu sehen, wo und was Elijah vorhatte.“

Verwendete Quellen: Daily Mail