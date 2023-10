Grab von Pierre Brice geplündert: „Winnetou“-Witwe entsetzt

Von: Volker Reinert

Teilen

Die Witwe des verstorbenen Schauspielers Pierre Brice ist erschüttert. Ein symbolischer Stein mit einem Messer, Zeichen für Frieden und Freiheit, wurde gestohlen.

Gräfelfing - Unbekannte Diebe entwendeten das liebevoll mit Geschenken dekorierte Grab des „Winnetou“-Darstellers Pierre Brice (†86) auf dem Friedhof in Gräfelfing bei München. Der populäre Schauspieler starb 2015. Seine Witwe Hella (74) kümmert sich nach wie vor um das Grab ihres verstorbenen Mannes. Das Paar hatte 1981 geheiratet. Sie zeigt sich erschüttert über den Raub.

„Winnetou“-Witwe entsetzt über Raub auf Friedhof

Unter den Gegenständen, die entwendet wurden, befand sich ein kunstvoller Stein, in dem ein Messer eingelassen war. Es stand als Symbol von Frieden. Pierre Brices Witwe Hella äußerte sich nach dem Diebstahl gegenüber der Bild-Zeitung: „Als ich dieses Geschenk auf dem Grab von Pierre das erste Mal sah, dachte ich mir, dieser Mensch hat sich dabei etwas gedacht. Er verewigte dieses Messer in einem Stein, damit es nie wieder Blut vergießen darf. Und das waren die tiefsten Wünsche von Pierre: Friede, Freiheit, Gerechtigkeit und Liebe.“

Hella Brice kann nicht verstehen, wie Menschen zu seinem Raub auf einem Friedhof fähig sind und ist traurig. Damit so etwas nicht noch einmal passiert, wird sie einige Andenken von Fans in ein Archiv bringen. Auch bittet sie die Fans in der Zukunft keine Geschenke und Andenken mehr ans Grab ihres verstorbenen Mannes zu legen.

Das Grab des „Winnetou“-Darstellers Pierre Brice wurde geplündert. Seine Witwe Hella ist entsetzt. Auf dem Foto sieht man das Paar bei einem gemeinsamem Auftritt im Jahr 2010. © IMAGO / Eventpress & IMAGO / Funke Foto Services

„Ich bin traurig, dass es Menschen gibt, die diese Werte nicht wertschätzen. Ich muss schweren Herzens nun darum bitten, lieber keine besonderen Geschenke mehr am Grab abzulegen. Es sind auch zuvor schon viele Geschenke gestohlen worden. Selbst ein aus Stein gemeißelter Engelskopf“, so die 74-Jährige. Uschi Glas (79) meldete sich kürzlich zu der Debatte, dass das Wort Indianer als diskriminierend empfunden werden könne. Zu der ganzen Aufregung hat sie eine klare Meinung. Verwendete Quellen: bild.de