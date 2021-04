In Erinnerung an Prinz Philip: Britische Königsfamilie zeigt ungesehene Fotos

Prinz Philip im Kreis seiner Liebsten: In Gedenken an den verstorbenen Herzog von Edinburgh öffnet die Royal Family ihr privates Fotoalbum.

London – Die britische Königsfamilie führt ein Leben in der Öffentlichkeit, was fernab der Kameras passiert, behält sie normalerweise für sich. Für Prinz Philip (99, † 2021) macht sie jedoch eine Ausnahme. Am Freitag (9. April) ist der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) gestorben. Um Philip Tribut zu zollen, teil die Königsfamilie neue Foto aus seinem langen Leben.

Nicht nur in Großbritannien wird Prinz Philip gedacht, seine Errungenschaften und Verdienste werden weltweit gewürdigt. Die, die ihm am nächsten standen, nehmen mit emotionalen Worten und privaten Fotos von ihm Abschied. Auf Instagram teilte seine Enkelin Prinzessin Eugenie (31) rührende Worte, die sie zusammen mit zwei alten Fotos hochlud, auch auf dem Profil von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) sowie dem Account der Königsfamilie sind private Schnappschüsse zu sehen. Bei Royal-Fans sorgt vor allem ein Bild für Begeisterung, es zeigt Queen Elizabeth II. und Prinz Philip umringt von sieben ihrer Urenkel, Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) & Co. strahlen in die Kamera. Die bisher ungesehenen Fotos von Prinz Philip und seiner Familie* gehen ans Herz. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.