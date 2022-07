Während Boris Becker im Knast sitzt: Anna Ermakova geht im Pacha feiern im Minikleid

Teilen

Anna Ermakova feiert Party im „Pacha“ auf Ibiza © Instagram/annaermakova1

Von Monaco über London nach Ibiza. Anna Ermakova führt ein wahres Jet-Set-Leben und feiert eine Party nach der anderen. Das obwohl ihr Vater Boris Becker im Gefängnis sitzt.

Ibiza - Anna Ermakova lässt es sich in letzter Zeit richtig gut gehen. Immer wieder postet die Tochter von Boris Becker Bilder aus ihrem Alltag auf Instagram. Jüngst zieht die Tochter des Tennisprofis in einem pinken Minikleid alle Blicke auf sich.

Während Boris Becker im Knast sitzt: Anna Ermakova geht im Pacha feiern im Minikleid

Vor wenigen Monaten stand ihr Vater Boris Becker wegen einer Insolvenzverschleppung vor Gericht und wurde zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Doch nur, weil ihr Vater im Gefängnis sitzt, den gewohnten Luxus-Lifestyle aufzugeben, kommt für die 22-jährige Anna Ermakova nicht infrage. Immer wieder postet sie Bilder aus Monaco, London und zeigt ihren Followern dabei immer wieder ihr Outfit.

Jüngst zeigt sie sich im knappen, pinken Minikleid. Ein perfektes Partyoutfit für den bekannten Club „Pacha“ auf Ibiza. Ihren Fans gewährt sie zudem weitere Einblicke in den Abend und lässt an der Party teilhaben. Von der Decke schweben Akrobaten in aufwändigen Kostümen und ein Nebel wird durch den Raum gepustet.

Anna Ermakova feiert Grand-Prix-Wochenende in Monaco

Von Sorgen um ihren Vater ist keine pur. Vor wenigen Wochen machte die Tochter des Tennisprofis jedoch deutlich, dass sie Boris Becker besuchen würde, wann immer sie Zeit habe. Auf ihr Jet-Set-Leben möchte Anna Ermakova trotzdem nicht verzichten.

Bikinis, High Heels, Lederlook: Die aufregendsten Outfits von Boris Beckers Tochter Anna Ermakova Fotostrecke ansehen

Auch den Formel-1-Grand-Prix lässt sich Anna Ermakova nicht entgehen. In einem schwarzen Zweiteiler mit glitzernden Applikationen zog die 22-Jährige mal wieder alle Blicke auf sich. Verwendete Quellen: Instagram/annaermakova1