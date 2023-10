Comeback der „Helene Fischer Show“: Wurde hier versehentlich der erste Gast verraten?

Von: Diane Kofer

Die Vorfreude der Fans ist riesig: Nach langer Pause gibt es dieses Jahr endlich wieder eine „Helene Fischer Show“. Die Gästeliste ist noch nicht bekannt – doch ein Act wurde versehentlich verkündet.

Düsseldorf – „Die Helene Fischer Show“ sorgte dieses Jahr schon für viel Aufregung – findet nun aber tatsächlich statt. Aus Helene Fischers (39) Gästen wird allerdings noch ein großes Geheimnis gemacht. Umso überraschender war es jetzt für die Fans, dass ein Auftritt bereits im Netz angeteasert wurde. Die Verkündung war aber offenbar ein peinliches Missverständnis.

Großer Patzer: Gast für „Helene Fischer Show“ wurde versehentlich verkündet

Dass es dieses Jahr überhaupt eine „Helene Fischer Show“ gibt, grenzt an ein Wunder. Denn zunächst hatte Helene Fischers Manager den Fans keine großen Hoffnungen gemacht. Wegen finanzieller Schwierigkeiten drohte das Event, ins Wasser zu fallen. Letztendlich haben die Veranstalter aber einen Weg gefunden, die „Helene Fischer Show“ auf die Beine zu stellen und schon den Ausstrahlungstermin bekannt gegeben. Angeblich soll jedoch an internationalen Gästen gespart werden. Aber wer kommt dann überhaupt? Eigentlich ist das streng geheim – doch jetzt drangen Details an die Öffentlichkeit.

Ein aufmerksamer Leser hat dem Portal schlagerprofis.de einen Instagram-Beitrag einer Agentur zukommen lassen, in dem offenbar der erste Gast der „Helene Fischer Show“ verkündet wird. Bei der Künstlerin handelt es sich um die erst elfjährige Gewinnerin der britischen Castingshow „Britain’s Got Talent“ – Olivia Lynes. In ihrer Heimat kann sich das junge Talent großer Beliebtheit erfreuen und hat es scheinbar auch Helene Fischer angetan. Nur kurz nach Veröffentlichung soll der Post wieder gelöscht worden sein – die Informationen hätten demnach noch nicht mit den Fans geteilt werden dürfen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Helene Fischer hat ein Herz für Kinder

Dass die Künstlerin mit erst elf Jahren auf der Bühne der Schlagerqueen stehen wird, dürfte viele Fans nicht überraschen. Immerhin hat Helene Fischer bei ihrer „Rausch“-Tour schon bewiesen, wie gern sie Kinder mag. Mehr als einmal holte sie junge Fans auf die Bühne oder widmete ihnen längere Gespräche.

Als die Musikerin eine ganze Gruppe von Kindern für einen Song auf die Bühne bat, gab sie auch einen ziemlich privaten Einblick in ihr Familienleben. Aktuell ist die 39-Jährige Mutter einer Tochter – doch offenbar haben sie und ihr Partner Thomas Seitel (38) bereits über weiteren Nachwuchs nachgedacht. Hat sich Helene Fischer auf der Bühne in Sachen Familienplanung verplappert? Verwendete Quellen: schlagerprofis.de