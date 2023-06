Erstes Interview nach Trennung von Anna Ermakova: RTL spekuliert über Trennungsgrund

Von: Elena Rothammer

„Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova hat ihr erstes Interview nach der Trennung von Tony gegeben. Warum die beiden ihre Beziehung beendet haben? RTL hat eine interessante Theorie.

Update vom 10. Juni um 09:00 Uhr: Erst seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Anna Ermakova und ihr Ex-Freund Tony ihre Beziehung beendet haben. Nun hat die diesjährige „Let‘s Dance“-Siegerin ihr erstes Interview nach dem Liebes-Aus gegeben. Im Gespräch mit RTL bei einem Event der Eismarke Magnum in Berlin erklärt sie: „Ich fühle mich gut, nicht müde. Es ist ein sehr schönes Event und ich bin glücklich, wieder in Berlin zu sein.“

Warum die beiden so kurz nach dem Ende der „Let‘s Dance“-Staffel, bei der Tony Anna sogar Backstage unterstützt hatte, getrennte Wege gehen? Eine Erklärung liefert Anna selbst noch nicht, doch RTL spekuliert, dass ihre plötzliche Bekanntheit und ihr, seit der Show immens gewachsenes, öffentliches Profil der Grund dafür gewesen sein könnten, sowie ihr Wunsch, auch weiterhin in der Entertainment-Branche tätig zu bleiben.

Anna Ermakova und ihr Freund Tony haben sich getrennt. Grund dafür könnte ihre plötzliche Bekanntheit sein, wie RTL spekuliert. © IMAGO/Panama Pictures

Erstmeldung vom 8. Juni 2023: London – Vor zwei Wochen wurde Anna Ermakova (23) zur „Let‘s Dance“-Siegerin gekürt, nachdem sie die Herzen der Jury und auch der Fans im Sturm erobert hat. Aus ihrem Privatleben ist allerdings nicht allzu viel bekannt. Lediglich, dass die Tochter von Boris Becker (55) einen Freund hat, wusste die Öffentlichkeit – das hat sich nun aber geändert.

Anna Ermakova über ihren Freund: „Wir sind nicht mehr zusammen“

Sogar bei „Let‘s Dance“ freute sich Anna Ermakova noch über den Besuch ihres Partners, der dafür sogar extra nach Köln geflogen war. Inzwischen hat die Beziehung aber ein Ende gefunden, wie die 23-Jährige jetzt in einem seltenen Interview über ihr Liebesleben verriet.

Im Gespräch mit bild.de bestätigte Anna Ermakova klipp und klar: „Wir sind nicht mehr zusammen.“ Grund zur Trauer scheint das für die Promi-Tochter aber nicht zu sein. Sie betonte, es gehe ihr gut und wolle sich nun zunächst auf die Arbeit fokussieren. Das Model wolle selbst sehen, wohin diese Reise für sie noch führt.

Zieht Anna Ermakova nach der Trennung nach Deutschland?

Mit ihrem Ex war Anna Ermakova mehrfach turtelnd in London gesehen worden. Dort liegt bisher der Lebensmittelpunkt der „Let‘s Dance“-Gewinnerin. Könnte sich das nach ihrem Erfolg in Deutschland demnächst ändern? Im Interview mit RTL meinte Anna, dass sie sich einen Umzug gut vorstellen könnte. „Aber zuerst muss ich Deutsch besser lernen“, merkte sie an.

Anna Ermakova behält Details aus ihrem Privatleben weitestgehend für sich. Nun verriet die „Let‘s Dance“-Siegerin aber: Sie und ihr Freund haben sich getrennt! © IMAGO/Christoph Hardt

Im deutschen TV findet sie bisher jedenfalls erfolgreich statt. Nach ihrem „Let‘s Dance“-Sieg ist Anna Ermakova in der vergangenen Woche auch im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel auf. Verwendete Quellen: bild.de; RTL