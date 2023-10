Nach Rosenkrieg: Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross erstmals wieder zusammen vor der TV-Kamera

In einer Best-of-Ausgabe vom „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ sind viele Stars zu Gast – und einige der Namen könnten eine explosive Mischung werden.

Rust – Andy Borg (62) heißt nächsten Monat wieder zahlreiche Gäste bei seinem „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ willkommen. Wer sich die Gästeliste vorab schon ansieht, wird aber Konfliktpotential entdecken. Eingeladen sind sowohl Anna-Carina Woitschack (30) als auch ihr Ex Stefan Mross (47), die sich aktuell so gar nicht grün sind. Hat der SWR sich diese Zusammenstellung gut überlegt?

Andy Borg: Er hat Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross gleichzeitig zu Gast

Es war Ende 2022 ein großer Schock für alle Fans des Schlager-Paares, als Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ihre Trennung bekannt gaben. Seitdem sind sich die beiden nicht mehr grün und machen das auch in der Öffentlichkeit ziemlich deutlich. Noch im September prangerte Mross Woitschack dafür an, für seine Show „Immer wieder sonntags“ abgesagt zu haben, weil sie am Abend zuvor in Giovanni Zarellas Show aufgetreten war und es zeitlich zu knapp geworden wäre.

Als Antwort wetterte sie in einem Interview mit der Superillu, dass sie keine Ahnung habe, was er sich bei seinem Kommentar über sie gedacht habe. Die beiden verstehen sich gerade also gar nicht, stehen aber trotzdem gemeinsam auf der Gästeliste zu Andy Borgs Best-of-Sendung, die laut Schlagerprofis.de am 25. November um 20:15 Uhr vom SWR und MDR ausgestrahlt wird.

Weitere Stars: Können Andy Borgs Gäste ein Puffer zwischen Woitschack und Mross sein?

Zum Glück sind Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack nicht die einzigen Stars, die bei Andy Borgs Schlager-Spaß-Best-of mit dabei sein werden. Es kommen unter anderem auch die Kastelruther Spatzen, Ramon Roselly (29), Die Schäfer, Julia Lindholm (29), voXXclub, Daniel Sommer (31), Graham Bonney (80), Relax, Maximilian Arland (42) und Saso Avsenik.

Einen Tag vorher, am 24. November, wird außerdem die jährliche Herzenssache-Folge vom „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ausgestrahlt. Der Verein engagiert sich für benachteiligte Kinder in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Apropos: Eva Luginger, die neue Freundin von Stefan Mross, wird immer wieder mit seiner Ex Anna-Carina Woitschack verglichen. Jetzt erhält die Schlagersängerin Rückendeckung von Kollegin Sonia Liebing. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de