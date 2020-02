Ganz Norwegen trauert nach dem Tod von Jahn Teigen. Der Musiker trat dreimal beim „Eurovision Song Contest“ an und war ein gefeierter Star in seiner Heimat.

Oslo - In der Geschichte des „Eurovision Song Contest“ wird er für immer unsterblich bleiben: Nicht nur, dass Jahn Teigen dreimal bei dem Gesangswettbewerb antrat, denn er sorgte dort zugleich für eine ganz andere Prämiere. Schnell wurde er so zu einem gefeierten Star in seiner Heimat. Nun ist der norwegische Musiker tot.

Jahn Teigen stirbt in Schweden

Der in seiner Heimat äußerst beliebte Sänger und Songwriter starb nach übereinstimmenden norwegischen Medienberichten am Montag im Alter von 70 Jahren in einem Krankenhaus im schwedischen Ystad. Einem internationalen Publikum wurde Jahn Teigen vor allem durch seine drei Teilnahmen am Eurovision Song Contest in den 70er und 80er Jahren bekannt. Bei seinem ESC-Auftritt 1978 in Paris war er der erste Teilnehmer, der nach der Einführung des neuen Punktesystems („douze points“) des Musikwettbewerbs drei Jahre zuvor komplett leer ausging und punktelos Letzter wurde.

Jahn Teigen war ein gefeierter Star in seiner Heimat Norwegen

In seiner norwegischen Heimat machte ihn das damals nur umso populärer: Sein ESC-Beitrag „Mil etter mil“ („Meile um Meile“) schaffte es auf Platz eins der norwegischen Hitparade, auch danach blieb Teigen bei den Norwegern überaus beliebt. In den vergangenen Jahren lebte er zurückgezogen im schwedischen Ingelstorp bei Ystad.

Norwegens Kulturminister sieht Jahn Teigen als einen „der Größten“ des Landes

Ganz Norwegen habe eine enge Beziehung zu Teigen gepflegt und seine Musik bei allen Norwegern Spuren hinterlassen, schrieb Kulturminister Abid Raja am Dienstag auf Twitter. Teigens enger Freund Morten Stensland wurde vom Rundfunksender NRK mit den Worten zitiert: „Er war einer der größten, die wir hatten.“

