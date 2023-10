König Charles rettet Palast seines Vaters mit 14-Millionen-Euro-Invest

Von: Annemarie Göbbel

Einst war der Tatoi-Palast die Sommerresidenz der griechischen Königsfamilie, jetzt wäre die letzte Hochburg einer vergangenen Ära ohne König Charles dem Untergang geweiht.

London – Es ist die Geschichte einer verlorenen Schönheit, die offenbar König Charles III. (74) Herz erobert hat. Im zerfallenden griechischen Tatoi-Palast auf dem Berg Parnitha in der Nähe von Athen lag einst die prächtige Sommerresidenz der griechischen Königsfamilie. Seit der Abschaffung der Monarchie im Jahr 1973 dämmert das Anwesen von 1884 vor sich hin. Hilfe naht, wie der Mirror berichtet, aus Großbritannien.

Berichten zufolge soll ein Joint Ventures zwischen Großbritannien und Griechenland Tatoi retten

König Charles will zusammen mit Griechenland den Palast, der der Familie seines Vaters Prinz Philip (99, † 2021), mit der beachtlichen Summe von 12,3 Millionen Pfund (14 Millionen Euro) den Sitz seiner Ahnen renovieren. Die geplünderte und zerfallene Ruine soll in ihren ursprünglichen Zustand versetzt und in ein Museum umgebaut werden. Laut Mirror sollen die Arbeiten bis 2025 abgeschlossen sein.

Prinz Philip wurde in Griechenland geboren, bevor seine Familie als er 18 Monate als war, ins Exil geschickt wurde. Die griechischen Könige empfanden das Haus als Privat-Residenz, und nutzten ihn schließlich als ihren ständigen Wohnsitz. Nach einer Zeit politischer Unruhen ergriff eine Militärjunta im April 1967 die Macht in Griechenland. König Konstantin II. unternahm einen erfolglosen Versuch, die Diktatur zu stürzen, und die königliche Familie wurde im Dezember desselben Jahres außer Landes vertrieben. Seither scheint die Zeit im Tatoi stehengeblieben zu sein.

Warum renoviert nicht die ehemalige griechische Königsfamilie das Anwesen? Nach der Rückkehr der Demokratie im Jahre 1974 und einem Referendum, in dem für die Abschaffung der Demokratie gestimmt wurde, ging das Anwesen in die Hände des griechischen Staates über. Dort befand sich sein Schicksal in der Schwebe, bis im Jahre 2002 ein jahrelanger Rechtsstreit über die Eigentumsrechte zwischen dem Staat und der ehemaligen Königsfamilie endlich beigelegt wurde. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied, dass die ehemalige königliche Familie eine Entschädigung in Höhe von 12 Millionen Euro erhalten sollte, was schätzungsweise einem Prozent des Gesamtwertes des Nachlasses entspricht. Der Staat zahlte aus Mitteln des griechischen Naturkatastrophenfonds, was die ehemalige Königsfamilie dazu veranlasste, eine Stiftung zu gründen, um den von Naturkatastrophen betroffenen Menschen im Land zu helfen.

König Charles will die Wiege seines Vaters nicht der Willkür Fremder überlassen

Griechenlands Ex-König Konstantin II. fand am 13. Januar 2023 seine letzte Ruhestätte als Privatmann im Königsgrab auf dem Gelände des ehemaligen Sommerpalastes in Tatoi. König Charles will den Palast seines Vaters Prinz Philip retten (Fotomontage). © Hannah Mckay/dpa & ANE Edition/

Doch als König Charles im Rahmen des 200. Jahrestages auch den Palast besuchte, kam es zu Gesprächen zwischen dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis (55) und seiner Frau Mareva Grabowski-Mitsotakis (56). Seitdem scheint es, dass die immensen Bemühungen zur Wiedererschaffung und Erhaltung im Jahre 2012 nicht umsonst waren.

Während der Hauptwohnsitz gesichert wurde, blieben andere Teile völlig in Ruhe. Besucher werden wahrscheinlich auf einige mysteriöse Objekte stoßen, die zurückgelassen und durch Überwucherung verdeckt wurden, wie etwa Tore, die ins Nirgendwo führen, zerfallende Gebäude und rostige Fahrzeuge. Mindestens 20 Mitglieder des Königshauses und fünf Staatsoberhäupter wurden auf dem Gelände begraben. Während Charles seines Vaters Palast sichert, ist sein Umzug in den Buckingham-Palast noch in weiter Ferne. Verwendete Quellen: thisisathens.org, mirror.co.uk