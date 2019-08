Ex-DSDS-Sieger Alphonso Williams im Krankenhaus? - Auftritte abgesagt

View this post on Instagram

Hallo ihr Lieben ✨ Viele haben sich ein Update zu Papa‘s derzeitigen Gesundheit gewünscht. Sein momentaner Zustand hat sich ein wenig gebessert, doch er ist noch lange nicht über den Berg . . . Wir sind jeden Tag bei ihm und hoffen, dass er bald wieder vollkommen gesund ist❤️ Ps.: Papa freut sich jeden Tag über Eure zahlreichen Genesungswünsche! . . Danke für Eure liebe Unterstützung und Euer Verständnis Eure Williams-Family