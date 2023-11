Wegen Trennung von Amira und Oliver Pocher: Ex Sandy bricht während Podcast in Tränen aus

Von: Elena Rothammer

Teilen

Oliver Pocher ersetzte Amira nach der Trennung mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Die erste gemeinsame Folge ist nun zu hören. Darin wird Sandy direkt von ihren Emotionen übermannt.

Köln – Obwohl Oliver Pocher (45) den Podcast mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) eigentlich trotz der Trennung weiterführen wollte, verkündete er dann doch das Aus. Er habe das Vertrauen in seine Ex verloren. Stattdessen ersetzte er sie mit seiner anderen Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40). In der ersten Ausgabe von „Die Pochers! Frisch recyclet“ besprechen der Comedian und das Model die Lage. Dabei bricht Sandy sogar in Tränen aus.

Mitten im Podcast: Sandy Meyer-Wölden kann ihre Tränen nicht zurückhalten

Öffentlich schießt der Komiker immer wieder gegen Amira. Während zahlreiche Promis ihn dafür feiern, teilte Cathy Hummels kürzlich erst gegen Oliver Pocher aus. Auch Sandy Meyer-Wölden nimmt die Situation sehr mit. Immerhin ist sie mit Amira befreundet und will sich im Podcast auch nicht gegen sie stellen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

In „Die Pochers! Frisch recycelt“ duskutieren Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden eingehend die gescheiterte Beziehung des Comedians und Amira. „Ich weiß, du hast dein Bestes gegeben und ich bin mir sicher, Amira hat auch ihr Bestes gegeben, aber manchmal passieren eben Dinge im Leben so, wie sie passieren“, fasst Sandy zusammen. Außerdem betont sie, wie sehr die beiden um ihre Ehe gekämpft hätten.

Mit brüchiger Stimme und leichtem Schluchzen meint Sandy Meyer-Wölden schließlich: „Es sind halt eure Geschenke übrig und das sind halt eure wunderschönen Kinder, die ich auch sehr, sehr liebe. Und es geht einfach darum, dass wir als Vorbilder agieren und das weißt du ja selber, mit der Zeit heilt jeder Schmerz. Jetzt wird es hier wieder emotional.“ Kurz versucht die Blondine, ihre Stimme zu beruhigen und räumt dann ein: „Es ist ja auch für mich nicht einfach.“

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Oliver Pocher grätscht in Sandy Meyer-Wöldens Lobeshymne über Amira

Oliver Pocher geht ihre Rede zwar hörbar nahe, doch ganz stehenlassen will er Sandys Worte nicht. „Wer jetzt wie viel gekämpft hat, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Ich verstehe ja, dass du ein bisschen versuchst, den neutralen Schiedsrichter zu spielen, ich habe da ja eine etwas andere Meinung zu“, lenkt der einstige „Let‘s Dance“-Kandidat ein. Ins Details will er bei diesem Thema aber nicht gehen.

Oliver Pocher ersetzte Amira nach der Trennung mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Die erste gemeinsame Folge ist nun zu hören. Darin wird Sandy direkt von ihren Emotionen übermannt. © IMAGO / Panama Pictures & IMAGO / APress & IMAGO / Future Image

Immer wieder wird Amira Pocher vorgeworfen, sie habe die Beziehung mit Olli für ihre Karriere ausgenutzt. Die Moderatorin selbst sieht das aber anders. Amira Pocher rechnete kürzlich mit der Fernsehbranche ab und behauptete, in die Öffentlichkeit gedrängt worden zu sein. Verwendete Quellen: „Die Pochers! Frisch recyclet“