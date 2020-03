Fake-Vorwürfe gegen Joko und Klaas - Jetzt reagiert Heufer-Umlauf: „Ich kann auch jeden verstehen, der...“

Es liegen erneut schwere Vorwürfe gegen die beliebten Show Moderatoren Joko und Klaas vor. Die Fake-Vorwürfe stellen ihre Glaubwürdigkeit in Frage.

Fake-Vorwürfe bei „Late Night Berlin“

bei „Late Night Berlin“ Klaas treibt ein falsches Spiel

Auch bei „Duell um die Welt“ liegen Vorwürfe gegen Joko und Klaas vor

Update vom 10. März 2020:

Entertainer

Klaas Heufer-Umlauf

hat auf

Fake-Vorwürfe

reagiert und für Fehler

um

Entschuldigung gebeten

. In seiner

ProSieben

-Show

„Late Night Berlin

“ ging der 36-Jährige am Montagabend konkret auf einen Clip über einen angeblich ertappten Berliner Fahrraddieb ein.

„In dem Fall haben wir [es] deutlich so anders dargestellt, dass man es auch nicht mit so einem einfachen „Ist ja nur Unterhaltung“ wegwischen kann“, sagte er. „Ich kann auch jeden verstehen, der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen.“

Heufer-Umlauf betonte mehrmals, es gehe in seinen Formaten nicht um klassischen Journalismus, sondern um Unterhaltung. „Vieles, was in Fernsehstudios passiert und vieles, was in dieser [funk-]Reportage aufgezählt wurde, ist völlig zu Recht Teil einer Inszenierung namens Entertainment, die das Ziel verfolgt, Witze möglichst gut zu erzählen, Sie zu unterhalten und abzulenken und das ist auch genau gut so. Trotzdem - und das will ich hier klar und deutlich sagen - sind wir in einzelnen Fällen über dieses Ziel hinausgeschossen.“

Fake-Vorwürfe gegen Joko und Klaas - Haben die Moderatoren etwa geschummelt?

Erstmeldung vom 5. März 2020:

Berlin - Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) sind bekannt für ihre Späße die sie in ihren Shows wie „Duell um die Welt“ treiben. Jedoch liegen nun erneut schwere Vorwürfe gegen die Moderatoren vor, die ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen.

Mit ihren Streichen und Rache-Aktionen begeistern Joko und Klaas ihre Zuschauer. Die Shows von Joko und Klaas rufen so viel Begeisterung bei ihrem Publikum auf, weil sie authentisch sind. Der Beobachter fiebert mit und muss sich auch mal fremdschämen. Nun haben jedoch NDR-Recherchen ergeben, dassalles nur Fake ist.

Joko und Klaas setzen Schauspieler ein

Durch den Einsatz von Laienschauspieler gaukelt der Sender den Zuschauern die Echtheit der Szenen vor. Der Youtube-Kanal „STRG_F“, ein Format von ARD und ZDF, veröffentlichte ein Video, dass dies beweist. Die jungen Reporter decken in ihrem Video auf, dass in den Formaten „Late Night Berlin“ und „Duell um die Welt“ immer wieder Schauspieler eingesetzt werden und die Szenen, welche den Anspruch auf Authentizität erheben, öfters gedreht werden.

Ein Fahrraddieb der kein Dieb ist

Am 23.09.2019 veröffentlichte „Late Night Berlin“, Show von ProSieben, ein Video auf Youtube in dem Klaas Heufer-Umlauf angeblich Fahrraddiebe in Berlin auf frischer Tat ertappen möchte. Nach eigener Angabe, möchte das Team von Klaas sich mit den Diebstählen mit der „nötigen Ernsthaftigkeit“ widmen. Der Fahrraddieb wird bei seiner Straftat von Adel Tawil, Die Atzen, einem Gospel Chor und einer vier Meter großen Frau überrascht. Der Dieb ergreift daraufhin die Flucht. Nun stellt sich jedoch heraus, dass der angebliche Dieb kein Dieb ist. Ein Pro7-Sprecher teilte daraufhin mit: "Für Einspielfilme werden [...] ab und an ganz offen und öffentlichTeilnehmer gesucht [...].". Bei dem Fahrraddieb handelt es sich also um einen Schauspieler.

Der @NDR wirft uns in einer PresseMitteilung vor, das sich @ProSieben nicht geäußert hat. Im #STRG_F-Beitrag werden wir mehrfach zitiert. https://t.co/joBs1mxn0f — ProSieben (@ProSieben) March 3, 2020

Auswirkungen der Fake-Vorwürfe

Das Vertrauen des Publikums wird dadurch missbraucht. Joko und Klaas erzielen ihren Erfolg vor allem durch ihre authentische Art. Nun kommen Zweifel auf: Kann man den Moderatoren noch vertrauen? Die Szenen, die den Eindruck erwecken nicht gestellt zu sein, sind nun offensichtlich gescriptet. Dadurch verliert die Show „Late Night Berlin“ von Klaas Heufer-Umlauf und auch die Sendung „Duell um die Welt“ ihren Reiz. Über die Fake-Vorwürfe gegen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt vom NDR berichtet auch nordbuzz.de*.

Verlieren Joko und Klaas nun ihre Fans?

