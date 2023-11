Helene Fischers neues Duett spaltet die Schlager-Fans: von „Katastrophe“ und „fürchterlich“ bis „mega“

Von: Richard Strobl

Drucken Teilen

Helene Fischer hat sich an ein Duett mit Rapperin Shirin David gewagt. Diese fürchtete negative Reaktionen. Helenes Fans sind gespalten.

Köln – Helene Fischer hat es wieder getan. Die Schlager-Königin traut sich und geht neue Wege: Sie hat ein Duett mit Rapperin Shirin David aufgenommen. Allerdings sorgt das bei den Fischer-Fans für gespaltene Reaktionen. Es hagelt neben viel Lob auch deutliche Kritik – besonders, da es sich bei dem Duett um eine Neuauflage von Helenes Über-Hit „Atemlos“ handelt.

Helene Fischer ist berühmt dafür, ausgetretene Pfade zu verlassen und frischen Wind in die Musik-Industrie zu bringen. Ihre modernisierte Version des Schlagers, mit viel Pop- und Dance-Elementen, verhalf dem angestaubten Genre zu einem neuen massentauglichen Renommee. Später hievte sie den Standard von Live-Auftritten auf ein völlig neues Niveau, indem sie mit den Akrobaten des Cirque de Soleil zusammen auf Tour ging. All diese Neuerungen waren ein Wagnis, machten Helene Fischer aber letztlich zu dem deutschen Top-Star. Insofern verwundert es eher wenig, dass die Sängerin auch weiterhin keine Angst vor Neuem hat.

Doch, ob ihr neuester Streich in diese Liste der Erfolge kommen wird, bleibt aktuell noch zu bezweifeln.

Helene Fischer und Shirin David haben ein Duett zu „Atemlos“ veröffentlicht. Die Schlager-Fans reagieren gespalten. © Collage: Screenshot: Instagram/helenefischr // IMAGO / Daniel Scharinger

Helene Fischer wagt Rap-Duett: Shirin David hat böse Vorahnung

Gemeinsam mit Rapperin und „The Voice of Germany“-Jurorin Shirin David hat Helene anlässlich des zehnten Jubiläums des Liedes ihren ganz großen Hit „Atemlos“ neu aufgezeichnet. Schon vor der Veröffentlichung sorgte das Duett für Furore. Ein Backstage-Video zeigte etwa eine frustrierte Helene und eine Shirin in Tränen. Zudem machte sich Shirin David Sorgen ob der Reaktionen. Zwar schwärmte sie – ebenso wie andersherum Helene Fischer – über die Zusammenarbeit, meinte aber auch gegenüber RTL: „Ich weiß nicht, ob Schlagerfans mich so feiern. Weil ich bin ja doch eher lauter und frecher, als es Schlager gewohnt ist“. David erwartete wohl nicht wegen des Raps an sich Ablehnung, sondern wegen ihrer Haltung.

Jetzt, nachdem der Song veröffentlicht wurde, scheint klar: So ganz Unrecht hatte Shirin David mit ihren Sorgen nicht.

„Feiert mit Shirin David und mir die Nächte durch“, schrieb Helene Fischer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag via Instagram zu einem Video, das sie und Shirin im Studio zeigt und freute sich: „Hier kommt ein Mitternachts-Special für euch. ‚Atemlos‘ In einer brandneuen Version“.

Helene Fischers Duett mit Shirin David: Fans finden es „fürchterlich“

Unter dem Posting sammeln sich bereits wenige Stunden später etliche Kommentare. Diese zeigen deutlich: Helene Fischers Fan-Gemeinde ist gespalten. „Es ist soooo gut geworden“, „mega“ oder „Lieben wir! Es ist so frisch, aber trotzdem noch ‚unser‘ Atemlos‘“, feiern die einen die neue Version. Die etwas größere Mehrzahl der Kommentare sieht das Duett mit Shirin David allerdings deutlich kritischer. Hier einige Kommentare der Helene-Fans als Beispiel:

Shirin macht den kompletten Song kaputt

SCHADE

Original war besser. Fehlt jegliche Story. Wirkt mehr wie shirin David Song mit bisschen altem Refrain.

Schade um das tolle Lied

Atemlos ist so ein schönes Lied, wie kann man das so gegen die Wand fahren

Ich liebe Helene, aber das ist ja fürchterlich

Katastrophe

Ist das schrecklich. Warum muss man so ein schönes Lied so versauen?

Was ein Müll

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Der Tenor bei der Mehrzahl der Fans: Die ursprüngliche „Atemlos“-Version gefällt den Helene-Anhängern besser. Dabei lehnen diese Rap an sich und auch Shirin David an sich offenbar nicht generell ab. Eine Userin beschreibt es wie folgt: „Es hätte so gut werden können. Helenes Part find’ ich viel zu schnell und der Beat klingt einfach preisgünstig. Schade, ich feiere sie eigentlich beide.“ (rist)