Naddel und Andreas Ellermann: Eiskalte Abrechnung mit Patricia Blanco im Fernsehen

Von: Elena Rothammer

Nach der Trennung von Patricia Blanco widmet Andreas Ellermann seine Zeit nun Nadja Abd el Farag. Über die Tochter von Roberto Blanco hingegen haben weder Ellermann noch Naddel etwas Positives zu sagen und packen sogar im TV aus.

Hamburg – Trotz Verlobung ging die Beziehung von Patricia Blanco (52) und Andreas Ellermann (58) nach rund vier Jahren in die Brüche. Der Grund dafür soll unter anderem ihre Eifersucht auf Nadja Abd el Farag (58) gewesen sein. Immerhin versucht der Unternehmer Naddel derzeit unter die Arme zu greifen, besorgte ihr eine Wohnung und einen Job. Mit seiner Ex hingegen hat der Multimillionär noch eine Rechnung offen.

Naddel unterstützt ihren Gönner: „Ich werde für Andreas kämpfen, mir Madame vorknöpfen.“

Während es Patricia Blanco auf der Reeperbahn krachen lässt, brodelt es bei Andreas Ellermann weiterhin. Der Grund: Die ehemalige Dschungelcamperin soll seine Villa besetzt haben und Geld fordern, obwohl er angeblich einen ohnehin großzügigen Vertrag abgeschlossen habe. „An der bestehenden Vereinbarung wird nicht gerüttelt. Ich bin überhaupt nicht verpflichtet, Patricia etwas zu zahlen. Ich mache das alles freiwillig, damit sie einen Neustart hat. Dass ich jetzt so enttäuscht werde, kann ich kaum begreifen“, betonte er gegenüber bild.de.

Mit Naddel an der Seite will Andreas Ellermann deshalb nun sogar im TV auspacken. Am 9. Juni um 17 Uhr sind die beiden in der SAT.1-Sendung „Volles Haus“ zu Gast und planen eine Generalabrechnung mit Patricia Blanco. Naddel will ihren Gönner voll und ganz unterstützen. „So geht das nicht! Ich werde für Andreas kämpfen, mir Madame vorknöpfen. Er leidet sehr“, meinte Naddel. Auch er ist froh, Naddel an der Seite zu haben: „Ich bin sehr glücklich, dass sie mir in dieser schweren Zeit beisteht. Sie hat ja selbst schon einige Trennungen verkraften müssen, kann mir gute Ratschläge geben.“

Gewusst? Früher stand Naddel stets mit Perücke auf der Bühne Nicht nur in ihrem Leben, sondern auch optisch hat sich bei Nadja Abd el Farrag einiges getan. Früher trug Naddel bei öffentlichen Auftritten immer eine Perücke, um ihr krauses Haar zu verdecken. Vor acht Jahren zeigte sie sich das erste Mal ohne Haarteil und seitdem ist sie immer öfter „oben ohne“ unterwegs. Einen „Befreiungsschlag“ nannte sie das in etlichen Interviews.

Naddel und Andreas Ellermann wollen „Wahrheiten ans Licht bringen“

In einem Instagram-Video melden sich Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann bereits vor dem Dreh aus Köln. Darin zeigt sich Naddel ganz euphorisch. „Ich freue mich schon auf morgen, weil da kommen schon einige Sachen ans Tageslicht. Ich freue mich darauf, wenn wir beide mal endlich loslegen und endlich Wahrheiten ans Licht bringen“, teaserte die Ex von Dieter Bohlen (69) an.

Inzwischen zeigen sich Naddel und Ellermann wieder als Team. Das sah allerdings nicht immer so aus. Obwohl Ellermann ihr einen Job besorgt hatte, ließ Naddel ihn schon zweimal sitzen und erschien nicht – wofür sie sich aber in einer Videobotschaft entschuldigte. Verwendete Quellen: bild.de; Instagram / nadjaabdelfarrag_official