Liebesgerüchte um Florian Silbereisen: Beatrice Egli äußert sich zum Getuschel

Nach Helene Fischer: Wer ist die neue Frau im Leben von Florian Silbereisen - vielleicht Beatrice Egli? Die äußert sich jetzt selbst zu den Spekulationen.

Berlin - Rund neun Monate sind inzwischen vergangen, seit die Trennung von Florian Silbereisen (38) und Helene Fischer (35) offiziell wurde. Nach über zehn Jahren Beziehung trennte sich das Traumpaar des deutschen Schlagers Ende vergangenen Jahres. Helene Fischer schwebt seither mit ihrem neuen Partner Thomas Seitel im siebten Himmel. Florian Silbereisen hat dagegen noch keine neue Frau an seiner Seite vorgestellt. Doch die Gerüchte um sein Liebesleben brechen nicht ab. Ein Name, der in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der von Beatrice Egli (31).

Beatrice Egli und Florian Silbereisen kennen sich schon lange

Die Gewinnerin der 10. Staffel der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ stand bereits mehrmals mit Florian Silbereisen auf der Bühne, so etwa in seiner Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“ im vergangenen Jahr. Damals konnte sich der Sänger und Moderator übrigens Fragen zu Eglis Liebesleben nicht verkneifen. Da er zu dieser Zeit aber noch glücklich mit Helene Fischer liiert war, dürfte es sich dabei um keine ernst zu nehmende Flirterei gehandelt haben. Doch wie sieht es jetzt aus?

Video: Bei diesem Anblick von Beatrice Egli fangen die Fans Feuer

Liebesgerüchte um Florian Silbereisen: Das sagt Beatrice Egli selbst

Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass es zwischen den beiden Singles Florian Silbereisen und Beatrice Egli ordentlich knistern soll. Im Interview mit Bunte.de wurde die blonde Sängerin jetzt mit den Liebesgerüchten konfrontiert. „Ich nehm das mit Humor“, sagt die 31-Jährige bei einem Besuch auf der Berliner Fashion Week und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Wenn‘s um die Liebe geht, freuen sich einige, wenn sie Leute verkuppeln können und auch das machen die Medien gerne. Und von daher: Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich“. Eine Erklärung für die nicht enden wollenden Gerüchte hat die Schlagerqueen auch: „Man merkt einfach, dass sich die Leute wünschen, dass sich die Leute vermehren und lieben. Und das ist ja was Tolles. Von daher find ich das immer schöne Nachrichten, wenn es neue Liebesgeschichten gibt“, sagt sie.

In die Fußstapfen von Helene Fischer wird Beatrice Egli also vermutlich erstmal nicht treten. Ein klares Nein zu Florian Silbereisen können die Reporter der Schweizerin aber offensichtlich auch nicht entlocken. Es bleibt spannend, wann es eine neue Frau im Leben des Schlagersängers geben wird und wer es im Fall der Fälle sein wird.

Bei ihren Fans sorgt Beatrice Egli gerade mit einem ziemlich engen Top für Begeisterung.

Helene Fischer hat sich kürzlich sehr offen in einem Interview mit Frank Elstner über den neuen Mann in ihrem Leben Thomas Seitel geäußert.

va