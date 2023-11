Emotionale Worte: Florian Silbereisen betet für Heinos Hannelore

Es herrscht große Sorge um Heinos Ehefrau Hannelore. Jetzt melden sich auch Kollegen des Schlagerstars zu Wort: Unter anderem Florian Silbereisen ist in Gedanken bei seinen Freunden.

Update vom 15. November 2023: Kitzbühel – Wie am 15. November bekannt wurde, ist Hannelore im Alter von 81 Jahren verstorben. Ihre letzten Tage verbrachte die österreichische Schauspielerin im Beisein ihres Ehemannes Heino, im gemeinsamen Haus in Kitzbühel, wie unter anderem bild.de berichtet.

Erstmeldung vom 13. November 2023: Um die Gesundheit von Heinos (84) Frau Hannelore (82) scheint es nicht gutzustehen. Der Schlagerstar hat bereits sämtlich Termine abgesagt, um seiner Gattin beizustehen. Auch sein Umfeld ist besorgt um die 82-Jährige: Mitunter Heinos Schlagerkollege Florian Silbereisen (42) drückt jetzt seine Anteilnahme aus.

Sorge um Heinos Hannelore: Florian Silbereisen ist in Gedanken bei ihr

Laut bild.de soll Heino sogar in einer großen TV-Show fehlen, um für seine Hannelore da zu sein. Im Geiste ist auch Schlagerstar Florian Silbereisen bei der Frau des „Blau blüht der Enzian“-Interpreten. Immerhin hat auch er gemeinsame Erinnerungen mit Hannelore.

In diesen schweren Stunden denkt der Entertainer vermehrt an Heino und Hannelore. Einst bekam er einen Glücksbringer von ihr. „Vor meiner allerersten Samstagabendshow hat Hannelore mir ein Pater-Pio-Medaillon geschenkt, das ich seitdem immer bei mir habe. Ich bete für sie“, betont Florian Silbereisen im Gespräch mit bild.de.

Gute Freunde: Schlagerduo Judith & Mel betet für Heinos Frau Hannelore

Auch die Schlagerstars Judith (71) & Mel (80) sind in großer Sorge um Hannelore. „Unsere Gedanken sind gerade Tag und Nacht bei Hannelore und Heino. Wir beten für Hannelore, dass es ihr bald wieder besser geht“, so die beiden im Gespräch mit bild.de. „Hannelore ist eine Kämpferin und hat wie ich einen unbändigen Lebenswillen. Ich glaube fest daran, dass sie es schafft und wieder gesund wird. Wichtig ist in einer solchen Situation, dass man sich nicht aufgibt“, versichert Judith außerdem.

Seit 1979 sind Heino und Hannelore verheiratet und ein Herz und eine Seele. Der Musiker selbst hat sich zu Hannelores Zustand bislang noch nicht gemeldet. Zuletzt sorgte Heino mit kontroversen Aussagen zum Thema Gendern für einen Eklat. Verwendete Quellen: bild.de