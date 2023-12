Foto von Prinzessin Victoria aufgenommen: Estelle und Oscar von Schweden begeistern am Luciafest

Von: Annemarie Göbbel

Das schwedische Luciafest soll Licht in die dunkle Jahreszeit bringen. Wie schön das aussieht, zeigen Estelle und Oscar von Schweden.

Solna – Wurden noch am 10. Dezember traditionell die Nobelpreise in Stockholm verliehen, stand für Kronprinzessin Victoria von Schweden (46) am 13. Dezember ein weiterer wichtiger Termin an. Diesen konnte die Zweifachmama jedoch entspannt daheim auf Schloss Haga gemeinsam mit ihrer Familie begehen. Glücklich teilte Victoria einen Schnappschuss ihrer Kinder am Morgen des Luciafestes bei Instagram.

Kronprinzessin Victoria greift selbst zur Kamera und inszeniert ihre Kinder Estelle und Oscar

Seit Jahrhunderten ist das Luciafest ein fester vorweihnachtlicher Brauch in Schweden. Mädchen, so auch Prinzessin Estelle von Schweden (11) verkleiden sich dabei als Lucia. Sie tragen lange weiße Kleider, ein rotes Samtband um den Bauch und eine Krone mit Kerzen auf dem Kopf. Jungs treten im Gewand von Sternenknaben oder Pfefferkuchenmännchen in Erscheinung. Prinz Oscar (7) überraschte dieses Jahr als Sternenknabe, nachdem er im letzten Jahr noch im Kostüm eines Weihnachtswichtel aufgetreten war.

„Fröhlichen Lucia-Morgen!“, begrüßte der Text Victorias zum Foto ihres Nachwuchses die Fans und stieß damit auf große Begeisterung, obwohl den Fans ein Blick auf den diesjährigen Weihnachtsbaum der Schweden-Royals verwehrt blieb. Dafür zeigte ein Video auf der königlichen Instagram-Seite zudem eine tänzerische und musikalische Darbietung der Schüler der Lilla Akademien, einer Musikschule für Kinder in Stockholm.

Hintergrund zum schedischen Luciafest Das Luciafest ist ein christliches Fest. Die Schweden gedenken dabei der Heiligen Lucia. Ihr echter Name war Lucia von Syrakus. Sie lebte vor rund 800 Jahren in Italien. Der Legende nach half sie damals den Christen im Alten Rom, als diese noch verfolgt wurden und sich in Katakomben unter der Erde versteckten. Lucia ging in die dunklen Gänge, um ihnen Essen zu bringen. Damit sie die Hände freihatte und trotzdem den Weg beleuchten konnte, setzte sie sich einen Kranz aus Kerzen auf den Kopf.

Prinzessin Victoria hat mit Prinz Daniel für ihre Kinder ein gemütliches Zuhause geschaffen

Seit 2010 lebt die Kronprinzessin zusammen mit ihrem Mann Prinz Daniel (50) und den beiden Kindern Estelle und Oscar auf Schloss Haga, einem wunderschönen 1550-Quadratmeter-Anwesen mit 44 Zimmern im Großraum Stockholm. Professionell blicken die Kinder in die Kamera, wobei die barfüßige Estelle fürs Foto eine Schale mit frisch gebackenen Lebkuchen und Safran-Brötchen in die Hand gedrückt bekommen hat.

Zuletzt hatte im August 2022 eine süße Aufnahme von Estelle und Oscar die Herzen der Fans berührt. Auf dem Bild hatte Estelle fürsorglich ihren Arm um die Schultern ihres kleineren Bruders gelegt. Die beiden sind die erklärten Lieblinge im schwedischen Königshaus und ziehen bei gemeinsamen Auftritten mit ihren Eltern mühelos alle Blicke auf sich. Verwendete Quellen: svenskdam.se, visitsweden.de, Instagram/ kungahuset