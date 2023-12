So geht es ihm: Schlagerstar Frank Zander gibt Update aus dem Krankenhaus

Von: Jonas Erbas

Schlagerstar Frank Zander wurde ins Krankenhaus eingeliefert und versetzte seine Fans in Sorge. Jetzt meldet er sich mit Infos zu seiner Gesundheit.

Update vom 13. Dezember 2023: Berlin – Am 12. Dezember 2023 machte die Nachricht die Runde, dass Frank Zander (81) ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Eine genaue Diagnose blieb aus – es wurden lediglich hohe Entzündungswerte in seinem Körper festgestellt. Ein Tag später sieht die Welt aber schon wieder besser aus: Der Schlagerstar meldet sich mit einem Foto und einem Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus.

„Mein Vater wird gerade im Krankenhaus intensiv untersucht und die Ärzte sind seit heute Mittag guter Hoffnung, das Problem eventuell gefunden zu haben“, schreibt sein Sohn zunächst auf Instagram. Die Diagnose sei nach wie vor nicht zu hundert Prozent sicher, aber die Chancen stehen gut, dass der Musiker bald wieder „zu hundert Prozent fit“ ist.

Dass es ihm wieder besser geht, zeigt auch eine persönliche Nachricht, die Frank Zander über seinen Sohn überbringen lässt. „Ich habe mit Vadder gerade gesprochen. Er lässt alle schön grüßen und sagt: ‚N echt Berliner Urgestein geht so schnell nicht kaputt. Das wird schon wieder!‘“, heißt es in der Social-Media-Nachricht. Auf einem Foto aus dem Krankenbett kann der Sänger auch schon wieder lachen.

Erstmeldung vom 12. Dezember 2023: Berlin – Für Berlins Bedürftige ist Frank Zander (81) so etwas wie ein Schutzengel: Seit 1995 richtet der Schlagerstar jährlich ein Weihnachtsfest für rund 3.000 Menschen in Not, oftmals Obdachlose, aus. 2023 steht er kurz vor einem großen Jubiläum, engagiert sich zum insgesamt 29. Mal auf diese Art. Doch ausgerechnet jetzt, kurz vor den Feierlichkeiten, hat es den 81-Jährigen schwer erwischt.

Frank Zander im Krankenhaus: Schlagerstar ging es zuletzt immer schlechter

Wie B.Z. am Dienstagnachmittag (12. Dezember) berichtete, musste Frank Zander bereits am Vortag per Rettungswagen ins Martin-Luther Krankenhaus im Stadtteil Schmargendorf gebracht werden. Was genau dem Schlagerstar fehlt, ist indes nicht bekannt. Ein erster Befund soll auf erhöhte Entzündungswerte im Körper hingewiesen haben, weitere Untersuchungen stehen noch aus.

Bereits zuvor sei der gebürtige Berliner – auch aufgrund der seiner letzten COVID-19-Infektion – angeschlagen gewesen, wie sein Sohn Marcus (55) der B.Z. bestätigte: „Dass es ihm schlechter geht, zeichnete sich eigentlich schon vor rund zwei Wochen ab.“ Nach einer 45-minütigen Fernsehaufzeichnung am 1. Dezember sei Frank Zanders „körperlicher Zustand eigentlich von Tag zu Tag schlechter“ geworden, so sein Sohn. Die Hausärztin habe schließlich „dringend die Einweisung ins Hospital per Rettungswagen“ angeordnet.

Frank Zanders Weihnachtsfeier: ein Fest der Solidarität in Berlin Seit 1995 organisiert Frank Zander jährlich ein Weihnachtsessen für rund 3.000 Obdachlose und Bedürftige im Estrel-Hotel in Berlin. Andere Prominente (u. a. Kai Wegner, Johnny Logan, Annemarie Eilfeld oder Axel Schulz) engagieren sich durch das Servieren des Weihnachtsmenüs, der Teilnahme am Unterhaltungsprogramm oder die Verteilung von Geschenken. Auf dem festlichen Speiseplan stehen jährlich etwa 3.000 Gänsekeulen, 6.500 Knödel, 850 Kilogramm Rotkohl und 250 Liter Soße. Inzwischen gibt es auch fleischlose Alternativen. Für sein herausragendes soziales Engagement erhielt Frank Zander 2022 das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Frank Zander gibt vorsichtige Entwarnung: „Geht mir wieder etwas besser“

Ob Frank Zander zum Weihnachtsfest an seiner gemeinnützigen Aktion in diesem Jahr teilnehmen kann, ist fraglich: „Es ist nicht sicher, dass er bis zur Feier wieder fit wird“, deutete Marcus Zander vorsichtig an. Auch der Schlagersänger selbst hat sich bei bild.de inzwischen zu seinem Krankenhausaufenthalt geäußert: „Ein ganz schöner Mist ist das. Ich könnte mir was Besseres vorstellen, als vor meiner Weihnachtsfeier für Bedürftige und Obdachlose in die Klinik zu müssen. Doch es ging nicht mehr anders.“

Frank Zander muss sich derzeitig im Krankenhaus erholen – und könnte sein großes Weihnachtsfest, das er seit 1995 für Berliner Bedürftige ausrichtet, krankheitsbedingt verpassen. © mix1/Imago

Seine Fans dürfen allerdings aufatmen: Der 81-Jährige befinde sich eigenen Angaben zufolge „in den allerbesten Händen" und sei dementsprechend auf dem Weg der Besserung: „Ich bekomme jetzt viele Infusionen mit Aufbaupräparaten. Und ich spüre auch schon, dass es mir wieder etwas besser geht." Verwendete Quellen: bz-berlin.de, bild.de, Instagram/ weihnachten_mit_frank_zander