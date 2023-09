Er trägt weiter Ehering: Oliver Pocher zeigt sich als liebender Familienvater

Teilen

Oliver Pocher fällt es offenbar schwer, mit seiner Ehe abzuschließen. In seiner Instagram-Story zeigt sich der Comedian nun mit Ehering am Finger.

Köln – Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Oliver Pocher (45) und seine Frau Amira (30) haben sich getrennt. Bereits Wochen und Monate davor hatte das Promi-Paar offen über seine Ehekrise gesprochen. Trotzdem hatten die Fans bis zuletzt auf eine Versöhnung der Stars gehofft – vergeblich. Im gemeinsamen Podcast gaben die Pochers kürzlich ihr Ehe-Aus bekannt. „Wir sind getrennt. Das war’s“, eröffnete die Moderatorin den Hörern. Um die zwei gemeinsamen Söhne will sich das Paar aber weiter gemeinsam kümmern.

Oliver Pocher: Gibt es noch Hoffnung für seine Ehe mit Amira?

Auf Instagram präsentiert sich der Comedian nun in seiner Rolle als liebevoller Familienvater. In einer Story ist zu sehen, wie er seinem Sohn eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest und die Illustrationen im Buch erklärt. Die Abbildungen zeigen Eiskönigin Elsa, ihre Schwester Anna und Schneemann Olaf. Der Entertainer filmt, wie er mit den Fingern auf die Zeichnungen deutet. Dabei fällt sofort ein bedeutendes Detail ins Auge: Pocher trägt nach wie vor seinen Ehering am Finger.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

Trotz Trennung hat es der TV-Star offenbar nicht übers Herz gebracht, sich von dem Schmuckstück zu trennen. Ob Pocher den Ring ganz demonstrativ zeigte oder nur reiner Zufall dahintersteckte, lässt Raum für Spekulationen. Sicher scheint jedoch, dass der Zweifach-Papa mit seiner Ehe noch nicht ganz abgeschlossen hat.

Amira Pocher wollte die Trennung – Oli nicht

Tatsächlich war es Amira, die sich von Oli trennte, und nicht umgekehrt. „Ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen“, hatte der 45-Jährige im Podcast enthüllt.

Oliver und Amira Pochers Ehe ist gescheitert. Seinen Ring trägt der Comedian trotzdem nun und präsentiert sich als fürsorglicher Familienvater im Netz. © Instagram / oliverpocher & IMAGO / STAR-MEDIA

Eine Freundin des Promi-Duos berichtete dagegen gegenüber Bild, dass Amira „wie eine Löwin“ über ein Jahr um ihre Ehe gekämpft habe. Doch das geringe Engagement ihres Mannes habe die Beziehung letztendlich zum Scheitern verurteilt: „Amira hätte gern das Gefühl gehabt, dass Olli mehr um das Gelingen ihrer Beziehung bemüht wäre, anstatt sie als gegeben und selbstverständlich hinzunehmen.“

Promi-Kollegen sind davon nicht überrascht. Unter anderem Moderatorin Frauke Ludowig (59) sah die Pocher-Trennung schon kommen. Verwendete Quellen: Bild, Instagram/ oliverpocher