Jürgen von der Lippe verrät, wann frauenfeindliche Witze in Ordnung sind

Von: Jonas Erbas

Humor kann zum Streitthema werden – das weiß auch Jürgen von der Lippe. Im Gespräch mit Barbara Schöneberger äußert sich der Komiker auch zu Witzen, die heutzutage als kontrovers gelten.

Berlin – Seit Jahrzehnten zählt Jürgen von der Lippe (75) zu den erfolgreichsten Entertainern des Landes. In dieser Zeit hat sich der Konsens darüber, was als witzig gilt, gewaltig verändert. Humor ist längst zum umstrittenen Politikum geworden, über das teils heftig diskutiert wird. Im „Mit den Waffeln einer Frau“-Podcast von Barbara Schöneberger (49) erklärt der 75-jährige Komiker nun, wie er mit dieser Veränderung umgeht.

Im Schöneberger-Podcast: Jürgen von der Lippe äußert sich zu Frauenwitzen

Denn Jürgen von der Lippe scherzt und lacht auch gerne mal über Geschlechterklischees und -unterschiede – ein Thema, das manch einem inzwischen sauer aufstößt. Das kann der Bühnenkünstler nicht nachvollziehen: Er habe sogar einen Text verfasst, in welchem er dafür einsteht, „dass man durchaus sogenannte frauenfeindliche Witze machen“ könne, wie er Barbara Schöneberger berichtet.

Derartige Kalauer seien dann in Ordnung, wenn „man sie als abschreckendes Beispiel“ deklariere und „jedem dieser Sprüche einen Männerwitz“ entgegenstelle, erklärt Jürgen von der Lippe. Seine Gesprächspartnerin bekommt dann auch prompt eine entsprechende Kostprobe. „Warum kriegen Frauen ab 40 seltener die Tage?“, fragt er und löst im Anschluss auf: „Weil sie das Blut für die Krampfadern brauchen!“

Barbara Schöneberger und Jürgen von der Lippe einig: Mit dem Alter kommt der Humor

Barbara Schöneberger kann über diesen Humor lachen: „Also, ich liebe all das“, freut sie sich über Jürgen von der Lippes Ulk. Sie könne auch über sich selbst lachen: „Ich mache heute Witze, wo ich weiß, dass ich damit selbst auch gemeint bin: Ich mache Witze über mich, über meine Figur und meinen Körper“, verrät die „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin. Im Laufe der Jahre sei sie „vom Zuschauer mehr zum Akteur“ geworden, was ihre Pointen angehe – auch deshalb, weil es an ihr inzwischen mehr zum Mokieren gebe „als damals mit 30“.

Über Humor lässt sich streiten – das weiß auch Komiker Jürgen von der Lippe und offenbarte bei Barbara Schöneberger deshalb, wie er mit kontroversen Witzen umgeht © Andreas Weihs/Eventflash/Imago

Das hat auch Jürgen von der Lippe festgestellt: „Wenn ich diese Witze heute mache, werden sie komisch, weil ich so alt bin“, glaubt der im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen geborene Komiker. In ihrem Podcast gibt auch die Gastgeberin immer wieder Verblüffendes aus ihrem Leben preis: So wurde Barbara Schöneberger schon einmal beim Klauen im Baumarkt erwischt. Verwendete Quellen: „Mit den Waffeln einer Frau“ (barbaradio.de, Folge 256)